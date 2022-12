Cerrada la 'era Martino', México arranca un largo y tortuoso camino

Cuatro años sin eliminatorias hasta disputar el próximo Mundial, del que será uno de los anfitriones. Este es el largo y tortuoso camino que le espera a México, que busca un nuevo seleccionador tras cerrar el miércoles la 'era Martino' con la eliminación en Catar-2022.

Por primera vez fuera de los octavos desde 1994, el técnico argentino inició su rueda de prensa en el estadio Lusail anunciando lo que era una evidencia: "Mi contrato se venció con el final del partido".

Una hora antes su equipo había ganado 2-1 a Arabia Saudita, insuficiente para superar a Polonia, igualada a cuatro puntos y que avanzó a octavos por la diferencia de goles.

Diana de los medios y de los hinchas desde hace muchos meses, el miércoles en caliente fueron los propios jugadores los que se atrevieron a criticar su gestión.

No se había sentado el 'Tata' para decir adiós y ya le estaban reprobando.

"Ante Argentina no entendimos mucho lo que quiso plantear. Defendimos durante un tiempo, pero no generamos, así no se pueden hacer goles y terminamos perdiendo", dijo Luis Chávez.

El medio, que firmó el segundo gol ante Arabia Saudita con un espectacular disparo de falta, señalaba el planteamiento defensivo elegido por Martino en la derrota ante Argentina (2-0); con cinco defensas, tres medios y dos atacantes, sin un ariete de referencia.

El fondo de la cuestión, el sentimiento de inferioridad que transmite un esquema así ante una potencia mundial por parte de un equipo mexicano que lleva décadas intentando situarse en la élite.

Martino reconoció el miércoles que le faltó ambición ese día: "Estando 0-0 podíamos haber cambiado el sistema táctico y haber jugado el segundo tiempo con nuestras formas habituales".

Tras cerrar su quinto Mundial, Guillermo 'Memo' Ochoa ofreció una perspectiva más amplia de lo que se viene.

"No por un resultado se puede juzgar si estamos avanzando. Hay cosas buenas que hay que mantener, es un error que tenemos cada vez pensar que el ciclo se acabó y empezar de cero", dijo, subrayando que hay una 'camada' de jóvenes que ha debutado con buena nota y que tendrá experiencia en la siguiente cita.

Además de Chávez, de 26 años, salen con buena nota de Catar César Montes y Alexis Vega (25 ambos). Los tres tienen expectativas de emigrar pronto al fútbol europeo.

La escasa competitividad del campeonato local es uno de los factores habituales que se citan para explicar los males del 'Tri'.

Ante Arabia Saudita su once presentó siete jugadores de la liga mexicana. Por comparar con el espejo habitual, Estados Unidos logró la clasificación ante Irán (1-0) con una alineación formada al completo por futbolistas que no militan en la MLS.

Con estos mimbres México afronta un largo ciclo hasta 2026, cuando organizará el Mundial junto con Estados Unidos y Canadá.

"No será sencillo, no se van a jugar eliminatorias, se va a jugar solo la Copa Oro, que todos sabemos el nivel que tiene. Ojalá que podamos conseguir jugar la Copa Asia o la Copa América", señaló Ochoa.

"Jugar solo amistosos en Estados Unidos no nos va a beneficiar. Hay gente con talento, pero tenemos que apretar, cada vez está más complicado a nivel mundial", añadió el emblemático arquero.

Con Martino reconociendo ser "el máximo responsable de un rotundo fracaso", ahora es la Federación Mexicana la que debe mover ficha y buscar un nuevo seleccionador. Le espera una de las sillas más calientes del fútbol mundial.

