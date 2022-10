'Checo' Pérez prefiere ganar el GP de México que el subcampeonato de Fórmula 1

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), en plena lucha con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por el subcampeonato de la temporada 2022 de la Fórmula 1, aseguró este miércoles que su prioridad es ganar el Gran Premio de la Ciudad de México el fin de semana.

De cara al desenlace de la temporada, el segundo lugar de la clasificación general de pilotos acapara la atención de un 2022 que ya coronó al neerlandés Max Verstappen.

"Sin duda, prefiero ganar en México porque es un sueño que tengo desde niño, y ser subcampeón del mundo nunca ha sido mi sueño", dijo 'Checo' Pérez, en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Después de 19 carreras en el serial 2022 y a falta de tres para el fin de la temporada, Sergio Pérez ocupa el tercer lugar de la clasificación de pilotos con 265 puntos, sólo dos menos que Charles Leclerc.

"Espero ganar, vengo a eso y tengo la oportunidad de hacerlo, esperemos que todo nos salga bien", añadió 'Checo' Pérez quien espera una carrera complicada por la altitud de 2.240 metros de la Ciudad de México.

"La parte de la altura juega un papel muy importante, los frenos, los motores, todo va muy al límite aquí, es una pista muy complicada", dijo sobre el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ya con el campeonato de pilotos definido para Verstappen, su compañero en Red Bull, 'Checo' Pérez lamentó que los ajustes que se le realizaron a su auto en la primera parte de la temporada le hayan propiciado que se rezagara en la carrera por el título.

Sobre la coronación de Red Bull en el campeonato de constructores que puso fin a una racha de ocho títulos consecutivos de Mercedes, el corredor mexicano vaticina una cerrada lucha entre las escuderías más fuertes por la supremacía en los años venideros.

"Sería increíble poder empezar una era de dominio de Red Bull, el equipo está muy sólido, pero la competencia cada vez es más fuerte con Mercedes y con Ferrari que son equipos muy sólidos y competitivos, y no la vamos a tener fácil".

Con dos años más de contrato con Red Bull, 'Checo' Pérez confía en pelear de lleno por el título en la temporada 2023. "Para mí es muy importante cerrar muy fuerte esta temporada para empezar con todo la siguiente temporada desde el inicio y pelear durante todo el año".

A sus 32 años, 'Checo' Pérez vive la mejor de las 12 temporadas que lleva en la Fórmula 1 y se dijo afortunado de tener un gran apoyo en su país, pero también acusó que en el plano internacional sus actuaciones no han sido bien valoradas.

"Si tengo alguna buena carrera no se habla tanto como si fuera un piloto europeo y si tengo una mala carrera se habla más", comentó el corredor quien en las encuestas publicadas en el entorno de la Fórmula 1 no resulta bien calificado.

"Sinceramente, el 99 por ciento de esas encuestas ni cuenta me doy cuenta. Estoy en la Fórmula 1 por mis propias razones y lo que opinen o no las diferentes escuderías, los medios o quien sea, no es algo que me preocupe, yo estoy enfocado en darle el cien por ciento a mi equipo", sentenció.

Asimismo, para sus aspiraciones de llegar a ser campeón mundial algún día, 'Checo' Pérez buscará evitar quedar a la retaguardia de Verstappen.

"Me gustaría más ser el ministro de ataque", dijo Pérez en relación al apodo del 'Ministro de defensa' que le han dado en le Fórmula 1 por su labor de protección que devino en la coronación de Verstappen en 2021 cuando el neerlandés peleaba por el título con Lewis Hamilton, piloto británico de Mercedes.

"Me gusta más atacar que defender", remató el corredor mexicano.

str/gfe