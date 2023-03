Chelsea remonta al Dortmund y Benfica golea al Brujas camino de cuartos

Chelsea y Benfica se convirtieron en los primeros equipos clasificados para cuartos de final de la Liga de Campeones tras ganar 2-0 al Borussia Dortmund y remontar el resultado de la ida (1-0) y golear al Brujas por 5-1 (7-1 en el total de la eliminatoria), respectivamente.

Los 'Blues' decepcionantes esta temporada en la Premier League, donde ocupan la 10º plaza de la clasificación, voltearon el marcador adverso cosechado en Dortmund con los tantos de Raheem Sterling (43) y del alemán Kai Havertz, de penal (53).

"Fue una gran actuación, tuvimos que luchar duro, pero aprovechamos nuestras oportunidades. Sentíamos que como equipo podíamos hacerlo", señaló Sterling.

"El árbitro estuvo muy mal hoy. Dar el segundo penal, ¿cómo puede ocurrir? No lo entiendo. Creo que hicimos un partido sólido y no merecimos perder, ha sido culpa del árbitro", señaló por su parte el centrocampista del Dortmund Emre Can sobre el penal del segundo gol.

El partido en Stamford Bridge comenzó con diez minutos de retraso por las dificultades que tuvo el autocar del Dortmund para acceder al estadio.

El equipo germano se mostró vistoso en el juego, pero las ocasiones y los goles cayeron del lado del campeón de Europa en 2021.

Marcó Sterling, con un remate durísimo tras un regate en una jugada en la que había fallado su primer disparo con la suerte de que el balón se le volvió a quedar perfecto para ejecutar (43). Fue la culminación a un pase desde la línea de fondo de Ben Chilwell, el gran héroe de la noche.

Los 'Blues' ya habían avisado con un remate al palo de Kai Havertz (28), que diez minutos después sí marcó, pero su tanto fue anulado.

La remontada llegó al comienzo del segundo tiempo, cuando el árbitro señaló una mano del defensor Marius Wolf y el penal lo transformó Havertz, después de tener que repetir un primer lanzamiento al palo porque varios defensores entraron al área antes de tiempo (53).

El Dortmund, flamante colíder de la Bundesliga junto con el Bayern Múnich tras haber ganado diez partidos en 2023, tenía 40 minutos para forzar la prórroga y contó con varias ocasiones, pero pagó su falta de puntería.

Primero Giovanni Reyna disparó con la derecha y volvió a aparecer el omnipresente Ben Chilwell para rechazar el disparo (55). A continuación Jude Bellingham no fue capaz de cuadrar un remate desde la frontal del área pequeña (58).

A la tercera de los amarillos apareció el arquero español Kepa, tras un disparo potente de Wolf tras una pared con Reyna (65).

La última bala del Dortmund la tuvo el propio Wolf (90+5) pero su remate pecó de tierno y permitió que el Chelsea se colara entre los ocho mejores de Europa.

En Lisboa, todo parecía decidido tras el 2-0 logrado por las 'Águilas' en Brujas en la ida y el Benfica evitó cualquier tipo de sorpresa con una goleada en la que destacó Gonçalo Ramos, con dos goles y una asistencia.

"Siempre es bueno marcar, los delanteros como yo vivimos de ello, aunque lo más importante fue el triunfo", destacó Ramos.

Con su actuación, el delantero que saltó a la fama en el Mundial de Catar por dejar en el banquillo a Cristiano Ronaldo en el partido de octavos de final contra Suiza y anotar tres goles contra la Nati (6-1), hizo otra vez méritos para llamar la atención de algún grande de Europa.

Rafa Silva (38), Gonçalo Ramos (45+2 y 57), Joao Mario (71, de penal) y el brasileño David Neres (77) anotaron los goles de las 'Águilas', mientras que el neerlandés Bjorn Meijer marcó el tanto del honor para el Brujas (87).

"Es una derrota humillante y un resultado decepcionante", admitió el entrenador del equipo belga Scott Parker, que reconoció que "el Benfica ha sido muy efectivo, con una gran calidad técnica".

Con esta goleada, el Benfica ha marcado dos o más goles en 17 de los 19 partidos que ha disputado esta temporada en el Estadio Da Luz, contando todas las competiciones, lo que le coloca como un rival peligroso en cuartos.

