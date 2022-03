Chocolatito se lleva triunfo sobre Martínez en peso supermosca

El nicaraguense Román "Chocolatito" González venció este sábado por votación unánime al mexicano Julio César Martínez en el peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), un combate efectuado en la Pachanga Arena de San Diego (California).

Sin duda fue el combate más interesante en la jornada y aunque no tuvo un título en juego, emoción de campeonato le sobró. La votación de los jueces fue 118-110, 117-111, 116-112.

"Agradezco a Dios por lograr una victoria otro día más. Aún no sabemos cuándo me retiraré pues sigo estando en forma y me siento muy agradecido de estar aquí ante este público maravilloso", declaró "Chocolatito" tras concluir el combate.

El nicaragüense elogió a su rival al decir que "es un gran oponente, pega duro, tira muchos golpes. Pero yo estaba en buenas condiciones y aquí estamos luchando. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Un saludo a más hijos y Viva Nicaragua".

En los dos primeros asaltos, ambos púgiles estuvieron tomando medidas para establecer el plan de ataque, pero ya en el tercero se portaron más agresivos con varios intercambios de golpes.

En el cuarto, "Chocolatito" sacó una ligera ventaja con muy buenos golpes al rostro del mexicano.

El mexicano se vio un poco más confiado en el quinto al mantenerse más incisivo en el ataque con efectivas combinaciones, aunque parecía que el nicaragüense sacaba ventaja hasta ese momento.

En el sexto y séptimo, el mexicano parecía haber equivocado su plan de acción y "Chocolatito" sacó muy buen provecho de la situación.

El mexicano recuperó un poco su plan en el noveno y décimo pero el nicaragüense continuaba colocando los mejores golpes.

En el capítulo 11, el mexicano estuvo al menos dos veces a punto de ir a la lona por los potentes derechazos de su rival, pero terminó el asalto estoicamente de pie.

El 12 fue de campana a campana para darle a los fanáticos un pelea digna de dos grandes gladiadores.

González, quien llegó a ser anunciado por muchos como el rey libra por libra del boxeo, terminó con un excelente récord de 51-3, con 41 KO, mientras que Martínez, quien es un peleador muy agresivo, deja registro de 18-2, 14 KO.

En esta ocasión, el mexicano no había dado el peso la víspera por lo que tendrá que pagar a "Chocolatito" una cantidad de dinero a determinar.

Un representante de la comisión estatal de boxeo explicó a los medios que será multado con 20% de a la bolsa al mexicano. La mitad del monto irá para "Chocolatito" y el resto será para la comisión.

En la primera pelea del cartel, en los superwelter, el francés de origen senegalés, Souleymane Cissokho (15-0), ganó por decisión unánime en 10 asaltos al mexicano Roberto Valenzuela Jr (21-3).

La pelea fue un paseo para el francés al llevarse fácil la votación de los jueces por 100-90, 99-91 y 99-91, para conservar su título intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Acto seguido, en un duelo entre mexicanos en los pesos ligeros, Angel Fierro (19-1-2 y 15 KO) y Juan Carlos Burgos (34-6-3 con 21 KO) terminó en empate también en diez asaltos.

El mexicano Mauricio Lara (24-2-1 y 11 KO) venció por nocáut en el tercero al estadounidense de origen cubano Emilio Sánchez (19-2 y 12 KO) en los pesos pluma.

meh/mas