Cineasta Ken Loach, expulsado del Partido Laborista británico en una "caza de brujas"

El director de cine británico Ken Loach, conocido por su afiliación de izquierdas, anunció este sábado haber sido excluido del Partido Laborista, denunciando una "caza de brujas" en la principal formación política opositora del Reino Unido.

"La dirección del Partido Laborista finalmente ha decidido que no estoy en condiciones de ser miembro de su partido porque no quiero repudiar a los que ya han sido excluidos", escribió Loach, de 85 años, en Twitter.

"Estoy orgulloso de apoyar a mis buenos amigos y compañeros víctimas de la purga", declaró este sábado Loach. "Starmer y su camarilla nunca liderarán un partido del pueblo", prosiguió, en alusión a Keir Starmer, líder de la formación.

Consultado por AFP, el Partido Laborista no quiso hacer ningún comentario al respecto.

El cineasta, ganador de la Palma de Oro en Cannes en 2006 por el filme The Wind That Shakes the Barley ("El viento que agita la cebada" en España, "El viento que acaricia el prado" en América Latina), era una persona cercana a la antigua dirección encabezada por el izquierdista Jeremy Corbyn, quien atrajo a muchos jóvenes, pero no consiguió llevar a su formación al poder.

Tras la histórica derrota sufrida por los laboristas en las legislativas de 2019, Corbyn fue sustituido por el centrista Keir Starmer.

Tras un informe en el que denuncia "la falta de voluntad" de la dirección del Partido Laborista para abordar el antisemitismo en sus filas, Starmer decidió suspender a su predecesor y, luego, lo excluyó del grupo parlamentario.

Desde entonces, las tensiones continúan siendo intensas entre la dirección, acusada de no tener una estrategia clara, y el ala izquierdista, cuyas cuatro asociaciones fueron expulsados en julio por "no ser compatibles" con los valores del Partido Laborista.

Estas tensiones presagian una convención anual difícil para Starmer el próximo mes, mientras que el político espera impulsar su liderazgo tras un comienzo difícil en medio de la pandemia de coronavirus.

