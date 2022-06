Clima e internet, entre los temas de la sociedad civil en la Cumbre de las Américas

Grupos de trabajo de la sociedad civil comenzaron este lunes a concretar las propuestas -sobre clima, internet o migración- que llevarán a los gobiernos para ser incluidas en las conclusiones de la Cumbre de las Américas, que arrancó este lunes en Los Ángeles.

"La sociedad civil tendrá un papel principal" en la cumbre, repite desde hace semanas el jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, Brian Nichols.

En los grupos de trabajo los activistas acuerdan qué recomendaciones sugerirán a los gobiernos para intentar influir en los documentos finales de la cita regional.

"La sociedad civil hace parte del trabajo que no hacen los gobiernos locales; cuando hay un cambio de gobierno, socialista o no, todo cambia. Entonces ¿quién le da continuidad a los proyectos? Sin la sociedad civil no funcionaría", afirmó el profesor universitario venezolano Régulo Lugo, de la oenegé Gente de soluciones.

Los activistas llevan meses trabajando en temas como la salud, el clima, la transformación digital o la gobernanza democrática.

"Para empezar queremos que se apliquen las leyes que existen en materia ambiental, porque si no se aplican ¿para qué están?, se preguntó Dallys Gutiérrez, vocera de Mesoamérica, en declaraciones a la AFP.

Su compañera Laura Azucena Rossi dijo que en ocasiones "los gobiernos ponen en su página web que hacen esto y lo de más allá por el clima y cuando vas a ver resulta que no está ratificado".

El uso de internet por parte de algunos gobiernos genera preocupación.

"Es muy importante que los gobiernos antidemocráticos no usen internet como un medio para oprimir a las personas como en Nicaragua, Venezuela y en otros países", dijo a la AFP Rommel López, portavoz de la sociedad civil para el tema digital.

Para evitarlo proponen un observatorio de transformación digital, informa Mariano Mosquera, vocero del grupo de Sudamérica en este tema.

Los debates seguirán el martes, en torno a la gobernanza democrática y la migración, y el miércoles expondrán sus puntos de vista durante el Diálogo entre la sociedad civil y representantes de alto nivel de los gobiernos.

Rossi reclama más peso en la toma de decisiones.

"La lectura de documentos durante unos minutos no alcanza para exponer todas las necesidades ambientales", afirmó, refiriéndose a las presentaciones del miércoles ante los gobiernos. "Lo que se necesita son mesas de trabajo conjuntas" a lo largo del tiempo, insiste.

La Cumbre de las Américas arrancó este lunes en medio de turbulencias tras la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como la deserción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de este encuentro.

erl/rsr