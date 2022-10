Clubes y futbolistas condenan racismo tras lanzamiento de un plátano a jugador en Perú

Clubes y futbolistas condenaron este lunes el racismo en estadios de Perú después del lanzamiento de un plátano y gritos contra jugadores en dos partidos del torneo Clausura 2022 de este país.

"Estamos presentando un documento a la Comisión de Justicia (de la Liga 1) para que se investigue y se sancione a los responsables de los actos discriminatorios", dijo a la radio RPP Ricardo Bettocchi, administrador del club Melgar, de Arequipa.

El plátano fue lanzado desde las gradas del estadio Monumental de Lima al delantero Kevin Quevedo, del Melgar, durante el partido contra el local Universitario disputado el domingo.

El incidente ocurrió cuando el encuentro estaba paralizado porque los paramédicos atendían en la tribuna a un hincha que sufrió un malestar, por lo que pasó desapercibido para las cámaras de televisión que transmitían el duelo.

El administrador de Universitario, Jean Ferrari, aseguró este lunes en Twitter que el club identificó al agresor.

"Agredir al rival no te convierte en un mejor hincha. Si vas a ser violento, irrespetuoso o discriminador no vengas al estadio, no te queremos. Defendamos nuestro fútbol", indicó la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú.

Los actos racistas no se limitaron solo a Lima, porque en Cusco también hubo expresiones repudiables en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, la noche del domingo, en el partido entre el local Cienciano y Alianza Lima.

En dicho encuentro, hinchas cusqueños lanzaron cánticos racistas e imitaron los gritos guturales de un simio cuando el delantero colombiano Arley Rodríguez, de Alianza, tocaba el balón.

"Últimamente no sé qué está pasando en el fútbol en pleno siglo XXI con tanta gente de color nosotros morenos y todavía se siguen viendo estas cosas. Va a ser difícil erradicar esto", dijo Rodríguez este lunes a la radio RPP.

"Había cánticos, escuchaba que hacían como simios", agregó el jugador colombiano.

"Cuántos años han pasado y seguimos viendo estas cosas. Sacan comunicados cojudos, cuando acá se tienen que tomar acciones de verdad", declaró Édgar Villamarín, gerente deportivo de Melgar, tras reclamar sanciones ejemplares.

La Defensoría del Pueblo instó a la Federación Peruana de Fútbol tomar medidas contra el racismo en los estadios.

"Solicitamos a la Federación Peruana de Fútbol a tomar las medidas correspondientes. Instamos a respetar los compromisos asumidos en el Pacto público contra el racismo en el fútbol", escribió la Defensoría en su cuenta de Twitter.

La discriminación racial es sancionada en Perú con tres años de cárcel desde 2013, aunque su aplicación hasta ahora no ha sido del todo efectiva.

