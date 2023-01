Coco Gauff rompe a llorar de "frustración" tras su derrota en Australia

La joven estadounidense Coco Gauff rompió a llorar de "frustración" en la rueda de prensa posterior a su eliminación el domingo en octavos de final del Abierto de Australia a manos de la letona Jelena Ostapenko.

Si bien la número 7 del mundo, de 18 años, desplegó un buen tenis en el Melbourne Park, la más experimentada jugadora letona se mostró especialmente inspirada y agresiva para acabar pasando a cuartos con un 7-5, 6-3.

"Intenté lo que pude. Como dije, probablemente hay alguna cosa que podría haber mejorar, pero ella jugó bien. Realmente no se puede hacer nada. Estoy decepcionada, obviamente, pero siento que hice todo lo que pude", afirmó Gauff, que no había cedido todavía un set en Melbourne.

"He trabajado realmente duro y me sentía muy bien viniendo al torneo, y todavía me siento bien", afirmó.

"Así que es un poco frustrante de ese lado", agregó, justo antes de que se le rompiera la voz y tuviera que buscar un pañuelo para secarse las lágrimas.

La estadounidense, todavía en busca de su primer Grand Slam, quiere centrarse ahora en los dobles con su compatriota y amiga Jessica Pegula (N. 3), a la que también animará en individuales una vez ella ha resultado eliminada.

"Estoy ilusionada por jugar los dobles. Creo que me da una oportunidad de quedarme por aquí y de disfrutar compitiendo (...) Creo que me ayudará, también para poder jugar con esta frustración", agregó.

