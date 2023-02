Colores atrevidos y el básico negro dominaron la alfombra roja de los Grammy

Las estrellas más brillantes de la música se lucieron en la alfombra roja de los Grammy con colores llamativos, estilos sensuales, grandes joyas y vestidos apenas transparentes.

Mientras que los Óscar se caracterizan por un cierto glamur hollywoodense, en los Grammy algunos de los looks más icónicos de la moda aparecieron en la noche más importante de la música, como, por ejemplo, el vestido verde de Versace de Jennifer López en 2000.

Un vistazo de lo que las estrellas lucieron en los Grammy:

Para llamar la atención en la alfombra se precisa un toque de color.

La cantante Lizzo se vistió con una voluminosa capa naranja de Dolce y Gabbana con enormes flores, sobre un elegante vestido encorsetado, guantes de malla sin dedos y uñas decoradas.

Taylor Swift, que ya había ganado un Grammy al mejor video musical en la ceremonia previa por "All Too Well", deslumbró con un vestido de dos piezas de Roberto Cavalli de color púrpura azulado y enjoyado en consonancia con el título de su álbum "Midnights".

Adele, una de las principales aspirantes de la noche, deslumbró con un vestido de color bordeaux de cuerpo entero con volantes en los hombros y escote en cascada con suaves ondas.

El productor Pharrell Williams lució un conjunto de cuero rojo acolchado, con un abrigo de piel (¿de imitación?) por encima y unas gafas de sol.

Y Harry Styles -que ganó el premio al Mejor Álbum Vocal Pop- obviamente no pudo elegir con qué color ir, así que se los puso todos.

El cantante británico lució un brillante mono sin mangas de Egon Lab con motivos de arlequín en todos los tonos del arco iris e incrustaciones de cristales de Swarovski, dejando el pecho al descubierto para mostrar sus tatuajes.

La rockera country folk Brandi Carlile lució un brillante traje negro de Versace con un abrigo largo y un toque de color: una blusa fucsia que fue más visible durante su interpretación de su canción ganadora de un Grammy "Broken Horses".

Ciertamente algunas estrellas optaron por lo básico, pero sexy, negro.

Olivia Rodrigo, ganadora del Grammy a la Mejor Artista Revelación del año pasado, adoptó la tendencia del "naked dress" que se ha visto recientemente en varias alfombras rojas del mundo del espectáculo con un vestido negro transparente hasta el suelo.

La superestrella brasileña Anitta, candidata a la Artista Revelación del año, deslumbró con un vestido de Versace con detalles transparentes y una larga cola.

