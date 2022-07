Comité del asalto al Capitolio reconstruye la "reunión más loca" de Trump en la Casa Blanca

Una "locura", así calificó un abogado de la Casa Blanca la reunión nocturna del 18 de diciembre de 2020 en el Despacho Oval.

Tres asesores externos propusieron a Donald Trump varios planes para anular los resultados de las elecciones de 2020 y mantenerlo en el poder.

El panel de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 ha revelado nuevos detalles de la "reunión más loca de la presidencia de Trump", según el miembro del comité Jamie Raskin.

Los participantes de la reunión del 18 de diciembre fueron Donald Trump, Sidney Powell, abogada de la campaña e impulsora de las teorías de la conspiración, Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional y Patrick Byrne, ex director ejecutivo de Overstock.com.

Según el comité investigador, llegaron con un borrador de orden ejecutiva para que Trump lo firmara. El documento debía autorizar al secretario de Defensa a incautar la votación y a que Powell fuera nombrado consejero especial para investigar las elecciones de noviembre, que ganó Biden.

Powell, Flynn y Byrne acudieron al Despacho Oval sin cita previa, motivo por el que se alertó a los abogados de la Casa Blanca de la visita inesperada.

Powell dijo que el grupo estuvo a solas con el presidente entre 10 y 15 minutos antes de que el asesor de la Casa Blanca, Pat Cipollone, llegara corriendo al despacho.

"No entendía cómo habían entrado", dijo Cipollone al comité. "No me gustó ver a la gente que estaba en el Despacho Oval".

Cipollone aseguró que se oponía "vehementemente" a que Powell fuera nombrado consejero especial, y que incautar la votación era una "idea terrible".

Según el miembro del comité Raskin, durante más de seis horas hubo un "enfrentamiento acalorado y soez" entre Cipollone, otros empleados de la Casa Blanca y los asesores externos de Trump.

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, se unió al movimiento, después de impulsar durante semanas las teorías del fraude electoral.

"No fue una reunión casual", afirmó Derek Lyons, secretario de personal de la Casa Blanca. "Había gente gritándose, insultándose".

Cassidy Hutchinson, asesora de Mark Meadows, jefe de gabinete de Trump, pudo escuchar el escándalo en el Despacho Oval y envió un mensaje de texto a otro miembro del personal diciendo que el Ala Oeste está "CAÓTICA".

Cipollone, principal asesor de la Casa Blanca, dijo que los asesores externos estaban "atacándome verbalmente" por no mostrar lealtad a Trump e investigar las denuncias de fraude electoral.

Eric Herschmann, otro abogado de la Casa Blanca que estuvo allí, dijo que Flynn en un momento dado trató de demostrar las supuestas irregularidades electorales con diagramas que mostraban "termostatos Nest conectados a internet."

"Llegó un punto en el que los gritos estaban completamente fuera de lugar", señaló Herschmann. "Era tarde en la noche. Había sido un día largo y lo que proponían me parecía una locura".

Aquella noche, Herschmann señaló que todas las impugnaciones legales de Trump a los resultados de las elecciones habían sido desechadas en los tribunales, a lo que Powell respondió: "Pues los jueces son corruptos".

"¿Cada uno de ellos es corrupto? ¿Incluso los que hemos nombrado?", contestó Herschmann. Fue entonces cuando Flynn lo acusó de "desertor".

"Así que le grité: 'O te acercas o vuelves a sentar tu puto culo'", declaró Herschmann.

La reunión terminó después de la medianoche habiendo "aterrizado donde empezamos", según Lyons, que aseguró que los asistentes "lucharon" para que Trump siguiera siendo presidente.

Poco después del encuentro, Trump envió un tuit en el que instaba a sus millones de seguidores a asistir a un mitin en Washington el 6 de enero, prometiendo que "será salvaje."

