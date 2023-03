Comunicado de prensa de Business Wire: ACI Worldwide

ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), líder mundial en software de pagos en tiempo real de misión crítica, ha anunciado hoy una alianza con la empresa de tecnología financiera RedAbierta para impulsar los pagos en tiempo real en Honduras. RedAbierta, el proveedor de infraestructura central en Honduras, utilizará dos soluciones de ACI -ACI Enterprise Payments Platform y ACI Low-Value Real-Time Payments- para establecer la infraestructura central de pagos en tiempo real en el país centroamericano y ayudar a las instituciones financieras a conectarse al nuevo esquema.

El sistema, cuya puesta en funcionamiento está prevista para el segundo trimestre de 2023, permitirá a los bancos y a otras instituciones financieras ofrecer nuevos servicios de pagos digitales a sus clientes. Con el lanzamiento de los pagos en tiempo real en Honduras, las instituciones financieras y los proveedores de servicios de pago participantes apuntan a impulsar el crecimiento económico y promover la inclusión financiera entre gran parte de la población subbancarizada de Honduras.

"Nuestra asociación con ACI Worldwide nos permitirá fortalecer la economía digital de la región al impulsar la modernización y la innovación en el ecosistema de pagos", comentó Julio Arevalo, cofundador y director general de RedAbierta. "La experiencia, capacidad tecnológica y presencia global de ACI nos han permitido diseñar una plataforma moderna y robusta que ofrecerá una gama sin precedentes de nuevos servicios de pago digitales y permitirá la interoperabilidad regional, en el futuro".

"Nos complace anunciar esta alianza y apoyar a RedAbierta como socio tecnológico estratégico para garantizar el éxito de la iniciativa de pagos en tiempo real de la región", expresó Leonardo Escobar, director de ACI Worldwide para América Latina. "El país tiene ahora una oportunidad inigualable para impulsar el crecimiento económico de los consumidores gracias a los pagos en tiempo real. Agradecemos a RedAbierta y a las instituciones financieras participantes por su decisión de adoptar nuestras tecnologías innovadoras e impulsar el cambio y la transformación del ecosistema de pagos del país".

ACI Worldwide impulsa 25 esquemas nacionales y panregionales en tiempo real en seis continentes, lo que incluye nueve infraestructuras centrales. Según el informe Prime Time for Real-Time 2022 de ACI, Sudamérica y Centroamérica, que se encuentran en las primeras fases de conversión a los pagos electrónicos, son las regiones de mayor crecimiento para los pagos en tiempo real, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) prevista de más del 50 % entre 2021 y 2026.

Acerca de ACI Worldwide

ACI Worldwide es líder mundial en software de pagos en tiempo real de misión crítica. Nuestras soluciones de software comprobadas, seguras y escalables permiten a las principales corporaciones, compañías tecnofinancieras y empresas financieras disruptivas procesar y gestionar los pagos digitales, impulsar los pagos omnicanal, enviar y procesar los pagos de facturas y controlar el fraude y el riesgo. Combinamos nuestra proyección global con una presencia local para impulsar la transformación digital en tiempo real de los pagos y el comercio.

Acerca de RedAbierta

RedAbierta es una empresa regional centroamericana líder en la implementación de soluciones de pagos y telecomunicaciones. Apoya al sector bancario al ofrecer productos, servicios y soluciones que permiten una mayor eficiencia e innovación, a fin de facilitar la inclusión financiera de la población no bancarizada. En los últimos dos años, RedAbierta ha implementado más de 3000 agentes bancarios con más de 4 instituciones bancarias en la región, y ha desarrollado aplicaciones de medios de pago, control de canales y prevención del fraude en tiempo real, sistemas de fidelización y soluciones de autoservicio para la región.

