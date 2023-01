Comunicado de prensa de Business Wire: actyv.ai

actyv.ai, con sede en Singapur, creador de categorías en el sector de SaaS empresarial con BNPL y seguros para B2B integrados, ha recaudado 12 millones de dólares como parte de la ronda de financiación previa a la serie A de 1Digi Ventures, Singapur, la gestora de patrimonios familiares de Raghunath Subramanian, fundador y director ejecutivo global de la empresa. En este monto se incluye un tramo anterior de 5 millones de dólares de 1Digi Ventures en 2022. Estos fondos se destinarán a impulsar la expansión global, la mejora de productos, el crecimiento de la cartera y la adquisición de talento.

Solo en diciembre de 2022, el rendimiento total del servicio BNPL de actyv.ai superó los 100 millones de dólares. La empresa, a través de su plataforma tecnológica, ofrece un altísimo valor para las empresas y su ecosistema de socios aliados y está asociada con más de 20 instituciones financieras líderes que permiten el modelo BNPL integrado. La plataforma cuenta con más de 25 000 distribuidores y un millón de minoristas.

En relación con lo anterior, Raghu afirmó: "Tenemos un historial sólido y consolidado en el desarrollo de productos, el crecimiento empresarial y la captación de talento. Nuestra plataforma SaaS impulsada por la IA, con sus ofertas integradas, fomenta eficiencias operativas sustanciales para todo el ecosistema de la cadena de suministro. La obtención de fondos adicionales ratifica que somos creadores de categorías en este espacio y valida la convicción de aumentar las capacidades de nuestra plataforma".

Acto seguido, añadió: "PwC ha sido un verdadero socio en nuestro progreso, guiándonos y apoyándonos en la última captación de fondos. Han sido brillantes a la hora de establecer nuestra sede en Singapur y crear nuestras estructuras de gobierno interno. Conforme pasamos a la fase de hipercrecimiento y aumentamos nuestra presencia mundial, esperamos seguir reforzando esta asociación".

Refiriéndose a su asociación con Shardul Amarchand Mangaldas & Co., Raghu señaló: "Su experiencia y asesoramiento jurídicos han ayudado a instaurar un sólido marco legal y nos han asesorado en relación con la captación de fondos y asuntos corporativos para actyv.ai. Por ello, en el futuro seguiremos contando con su asesoramiento jurídico".

"HSBC nos ha apoyado en el establecimiento impecable de la infraestructura bancaria en todas las zonas geográficas. Confiamos en mantener una asociación duradera con ellos", declaró Raghu.

actyv.ai es una plataforma SaaS para empresas impulsada por la inteligencia artificial (IA) con servicio de compre ahora y pague después (Buy Now Pay Later, BNPL) y seguros para B2B integrados, que transforma la cadena de suministro B2B global para que las transacciones comerciales sean más rápidas y sencillas. A través de asociaciones con instituciones financieras, actyv.ai facilita el crecimiento de empresas, proveedores, distribuidores y minoristas. actyv Go, actyv Score, actyv PayLater, actyv Insure y actyv Invest son las distintas categorías de productos de esta plataforma. Para más información, visite: https://www.actyv.ai/

