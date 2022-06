Comunicado de prensa de Business Wire: Additive Manufacturer Green Trade Association

La Asociación de Comercio Ecológico de los Fabricantes de Aditivos (Additive Manufacturer Green Trade Association, AMGTA), organización de comercio mundial creada para promover los beneficios ambientales de la fabricación por adición, anunció hoy la publicación de un informe que describe los requisitos para pasivar residuos de condensado metálico para el transporte y el reciclaje. El nuevo proceso, que fue desarrollado por Sintavia, miembro de la AMGTA, y KBM Advanced Materials, consiste en mezclar residuos de condensado de polvo con una resina removible, lo que hace que los residuos dejen de ser peligrosos y se puedan enviar a una planta de reciclaje.

"El informe de hoy es de lectura obligatoria para toda empresa que se dedique a la fabricación de metales por adición de fusión por láser de lecho de polvo", indicó Sherri Monroe, directora ejecutiva de la AMGTA. "Este nuevo proceso no solo reduce los costos de transporte sino que también es reversible, por lo que las empresas de reciclaje de metal pueden acceder al polvo limpio subyacente una vez recibido, lo que permite el potencial de reciclar residuos que antes tenían que llevarse a un relleno sanitario de residuos peligrosos".

"Espero que otras empresas adopten este proceso nuevo, ya que reducirá sus costos de transporte gracias a que el material subyacente ya no es peligroso", manifestó Brian Neff, presidente de la Junta de la AMGTA y director ejecutivo de Sintavia. "Este informe es un ejemplo excelente de la función de liderazgo que toma la AMGTA en el desarrollo de prácticas de uso sostenibles para la fabricación por adición".

El condensado metálico, que es el término empleado para el hollín y el polvo excedentes que se desprenden de una placa de construcción durante el proceso de fabricación por adición de fusión por láser de lecho de polvo, se había tratado antes como material peligroso y debía desecharse como tal con un costo muy alto.

El informe completo se puede leer aquí: https://amgta.org/resources/.

