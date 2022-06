Comunicado de prensa de Business Wire: Affinity

Affinity, la plataforma de inteligencia de relaciones para los negociadores, hoy anunció el nombramiento de dos ejecutivos clave: Dustin Deno como director ejecutivo de Ingresos (CRO) y Rich Bessel como vicepresidente de Diseño.

"En los últimos años, hemos visto un crecimiento exponencial entre las industrias impulsadas por relaciones", dijo Ray Zhou, codirector ejecutivo y cofundador de Affinity. "A medida que entramos en nuestra siguiente etapa de crecimiento, nos emociona dar la bienvenida a Dustin y Rich a nuestro equipo ejecutivo. Sus sólidos antecedentes de impulsar el crecimiento de los ingresos y diseñar productos de primera clase en empresas líderes de tecnología serán esenciales a medida que nos expandimos para satisfacer las crecientes demandas del mercado".

Deno aporta más de 15 años de experiencia en SaaS, incluida la creación y ampliación de equipos de ventas en Salesforce y Showpad. Mientras se desempeñó en Showpad, Deno ayudó a ampliar los equipos globales de ventas después de que la empresa se asegurara el financiamiento de su Serie D y manejó exitosamente al equipo durante la pandemia. Deno liderará la organización de ventas de velocidad de clase mundial y se preparará para la siguiente etapa de madurez de la empresa. Además, continuará ejecutando estrategias en capital de riesgo, banca de inversión y sectores de capital privado mientras investiga nuevas oportunidades de mercado.

"Me uní a Affinity porque el equipo y el producto son incomparables", dijo Deno. "Como profesional de ventas, conozco el valor de la inteligencia de relaciones precisa y procesable que entrega Affinity y nuestra oportunidad de mercado es vasta".

En su rol como vicepresidente de Diseño, Bessel impulsará el futuro diseño integral de productos de la empresa y garantizará una experiencia cohesiva y atractiva en todas las marcas y productos de Affinity. Su experiencia incluye roles clave en Robinhood, donde en su primer año lideró un equipo para crear una nueva marca corporativa galardonada que ayudó a la empresa a alcanzar 11,7 millones de usuarios activos mensualmente para diciembre de 2020. Mientras se desempeñó en Intuit, Bessel ayudó a crear experiencias significativas de producto para la "economía gig" emergente, al unir dos productos estrella en TurboTax y Quickbooks.

"Affinity es una empresa con personas inteligentes que realizan un trabajo impactante en un producto asombroso y de gran valor", comentó Bessel. "No solo me sentí atraído por la tecnología y el equipo de gestión, sino también por la cultura de empresa de Affinity, que enfatiza el equilibrio y el bienestar y lo convierte en un lugar donde las personas pueden prosperar".

A medida que las industrias impulsadas por relaciones crecen, Affinity sigue invirtiendo en las personas y los productos que ofrece para los mercados de negocios. Los datos y sistemas de Affinity respaldan las necesidades de CRM de los clientes y recopilan inteligencia de relaciones, de esta forma ahorran tiempo crítico con automatización y ofrecen un panorama digerible de datos. En toda la plataforma Affinity, se realizan más de 500 000 nuevas introducciones y 450 000 acuerdos registrados por mes. Al capturar el consumo de relaciones, más de 18 mil billones de correos electrónicos y 213 millones de invitaciones de calendario hasta la fecha, Affinity automatiza los registros de contactos y hace un seguimiento de la actividad, esto permite ahorrar más de 260 horas cada año en trabajo de ingreso de datos. Como resultado, los clientes pueden enfocarse en hacer las conexiones para encontrar y cerrar rápidamente su próximo acuerdo.

Acerca de Affinity

Affinity es una plataforma de inteligencia de relaciones que empodera a los negociadores en industrias impulsadas por relaciones para encontrar, gestionar y cerrar más acuerdos. Con las perspectivas y tecnología de inteligencia de relaciones más automatizadas, Affinity permite a los líderes cerrar acuerdos, liberarse del trabajo monótono con datos y garantizar que sus equipos puedan actuar con confianza al conocer el contexto y la historia de cada relación. La plataforma Affinity, incluida Affinity CRM, es usada por más de 2000 organizaciones impulsadas por relaciones en todo el mundo. Affinity, fundada en 2014, tiene su sede en San Francisco y está respaldada por inversores líderes, entre ellos, Menlo Ventures, Advance Venture Partners, 8VC y MassMutual Ventures.

