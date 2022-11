Comunicado de prensa de Business Wire: AGCO Corporation

AGCO Corporation, Your Agriculture Company (NYSE:AGCO), fabricante y distribuidor mundial de maquinaria agrícola y tecnología de precisión para la agricultura, anuncia que tres de sus principales marcas ganaron importantes premios en la feria SIMA celebrada la semana pasada en París (Francia) y en la EIMA, de Bolonia Italia.

"Los premios que recibimos tanto en la SIMA como en la EIMA en noviembre reconocen cómo estamos innovando para satisfacer las necesidades de los agricultores en todas nuestras marcas. La innovación que prioriza al agricultor es fundamental para ofrecer soluciones agrícolas inteligentes líderes en la industria, que alimenten a nuestra creciente población", explicó Eric Hansotia, presidente y director general de AGCO Corporation.

Las soluciones líderes del sector de AGCO recibieron los siguientes premios:

-- Máquina agrícola 2023: Fendt 700 Vario Gen7 (SIMA)

-- Tractor del Año 2023: Fendt 728 Vario (EIMA)

-- Máquina agrícola 2023: Massey Ferguson 5S (SIMA)

-- Premio del Jurado a la Máquina Agrícola 2023: Valtra Q Series (SIMA)

AGCO (NYSE:AGCO) es un líder mundial en el diseño, la fabricación y la distribución de maquinaria agrícola y tecnología agrícola de precisión. AGCO ofrece valor al cliente a través de su cartera de marcas diferenciadas, incluyendo marcas principales como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® y Valtra®. Gracias a las soluciones agrícolas inteligentes Fuse®, la línea completa de equipos y servicios de AGCO ayuda a los agricultores a alimentar nuestro mundo de forma sostenible. Fundada en 1990 y con sede en Duluth, Georgia, EE.UU., AGCO tuvo unas ventas netas de aproximadamente 11.100 millones de dólares en 2021. Para más información, visite www.AGCOcorp.com. Para ver noticias, información y eventos de la empresa, síganos en Twitter: @AGCOCorp. Para ver noticias financieras en Twitter, siga el hashtag #AGCOIR

