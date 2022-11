Comunicado de prensa de Business Wire: AGCO

La AGCO Agriculture Foundation (AAF), una fundación privada con la visión de prevenir y aliviar el hambre a través del desarrollo agrícola sostenible, anunció hoy una donación de USD 300 000aFareShare para garantizar que el excedente de alimentos llegue a las comunidades vulnerables del Reino Unido a la vez que aborda el problema del desperdicio de alimentos.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005699/es/

AAF grant to FareShare to secure 475 tonnes of surplus food. (Photo: Business Wire)

Se espera que la colaboración de dos años ayude a FareShare a obtener 475 toneladas de excedente de alimentos y redistribuirlo a más de un millón de comidas. El proyecto ayudará a hacer crecer al fondo galardonado Surplus with Purpose Fund, que cubre el costo que tienen los productores de cosechar y derivar alimentos que, de otro modo, se desperdiciarían.

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático estima que el desperdicio de alimentos contribuye a un 8 y un 10 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, de modo que abordar el desperdicio de alimentos es un tema apremiante. La financiación también ayudará directamente a las empresas agrícolas reduciendo el efecto ambiental del desperdicio de alimentos a través de intervenciones para cosechar el excedente de productos frescos, tales como frutas y verduras. En los próximos 24 meses, por cada tonelada de excedente de alimentos que FareShare y AAF redistribuirán a través de este proyecto, se podrían ahorrar aproximadamente 1,6 toneladas de CO2 aparejadas, y se podría evitar que se eliminen de manera alternativa nociva otras 3,8 toneladas.

"Como una fundación, nuestro apoyo al proyecto de excedente de alimentos de FareShare llega en un momento crucial y se alinea con la visión de AAF de prevenir y aliviar el hambre. Esperamos apoyar las necesidades de alimentos de estas familias vulnerables a la vez que combatimos el cambio climático en ambos extremos de la cadena alimentaria abordando el desperdicio de alimentos", expresó Roger Batkin, presidente de la Junta Directiva, AGCO Agriculture Foundation.

El proyecto de excedentes de alimentos financiado por la AAF contribuye a cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: Hambre cero, Buena salud y bienestar, Acción por el clima y Producción y consumo responsables. El proyecto suministrará alimento a miles de personas vulnerables, combatirá el desperdicio de alimento para abordar el impacto del cambio climático, mejorará el bienestar general a través del acceso a la buena nutrición y proveerá una solución escalable para rescatar alimentos.

"Nunca deberíamos desperdiciar buenos alimentos, especialmente, no en el medio de una crisis en el costo de vida. Millones de personas están luchando con el aumento de los precios de alimentos, combustibles y facturas del hogar. Hemos visto el aumento exorbitante del impacto de la demanda por alimentos en nuestra red. FareShare le está agradecida a la AAF por extender su financiación al Reino Unido en este momento crucial. Esta asociación nos ayudará a extendernos más y marcar una diferencia importante en hacer llegar excedentes de alimentos desde los campos hasta el plato de las personas", manifestó Lindsay Boswell, directora ejecutiva de FareShare.

Acerca de AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) es un líder mundial en el diseño, la fabricación y la distribución de maquinarias agrícolas y tecnología agrícola de precisión. AGCO brinda valor al cliente a través de su cartera diferenciada que incluye marcas principales como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® y Valtra®. La línea completa de equipos y servicios de AGCO, impulsada por las soluciones agrícolas inteligentes de Fuse®, ayuda a los agricultores a alimentar al mundo de manera sostenible. Fundada en 1990, cuenta con sede en Duluth, Georgia, EE. UU.; AGCO tuvo ventas netas de unos USD 11 100 millones en el año 2021. Para obtener más información, visite www.AGCOcorp.com. Para noticias, información y eventos de la compañía, síganos en Twitter: @AGCOCorp. Para noticias financieras en Twitter, siga el hashtag #AGCOIR.

Acerca de la AGCO Agriculture Foundation (AAF)

La AGCO Agriculture Foundation (AAF), iniciada por AGCO Corporation (NYSE: AGCO) en 2018, es una fundación privada con la visión de prevenir y aliviar el hambre. La fundación inicia programas impactantes que apoyan la seguridad alimentaria, promueven el desarrollo agrícola sostenible y construyen la infraestructura agrícola necesaria en las comunidades agrarias marginadas. La AAF tiene su domicilio en Vaduz, Liechtenstein, y las operaciones se gestionan desde Duluth, Georgia, EE. UU. Para mayor información, visite https://www.agcofoundation.org/.

Acerca de FareShare

FareShare es la organización caritativa más grande del Reino Unido para combatir el hambre y abordar el desperdicio de alimentos desde 1994. La organización caritativa nace desde la creencia de que ningún alimento debería desperdiciarse, especialmente cuando la gente pasa hambre. FareShare redistribuye su excedente de alimentos a través de una red de casi 9500 organizaciones caritativas y comunitarias.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web: https://fareshare.org.uk/.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005699/es/

Contacto

Aryn Drawdy, Directora de Comunicaciones Corporativas aryn.drawdy@agcocorp.com

Holly Howells, FareShare Holly.Howells@fareshare.org.uk

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.