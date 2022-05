Comunicado de prensa de Business Wire: AgroAmerica

AgroAmerica clasifica como una de las 5 empresas más sostenibles a nivel global, en la producción de aceite de palma, dentro de 100 productores, procesadores y comercializadores de aceite de palma en el mundo. La empresa recibió esta clasificación con base en la divulgación pública sobre sus políticas, transparencia, operaciones y compromiso con las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (Environmental, Social and Governance, ESG), según los resultados publicados por la renombrada plataforma de Transparencia de Políticas de Sostenibilidad (Sustainability Policy Transparency Toolkit, SPOTT, por sus siglas en inglés) www.spott.org.

Al mismo tiempo, AgroAmerica alcanzó el 92 % de la puntuación de expectativas de los últimos Principios para la Inversión Responsable (Principals of Responsible Investment, PRI), establecidos por la Zoological Society of London (ZSL) a partir de un subconjunto de indicadores SPOTT para evaluar empresas en relación con las "Expectativas de los inversionistas sobre el aceite de palma sostenible" de los PRI. La plataforma de SPOTT promueve la transparencia de las compañías al divulgar sus políticas, prácticas y compromisos relacionados con asuntos ESG.

Como parte del compromiso coordinado por los PRI sobre aceite de palma sostenible, más de 62 organizaciones de inversión con aproximadamente 8 mil millones de dólares americanos en activos bajo gestión respaldaron una declaración que establece sus expectativas de las compañías que operan en toda la cadena de valor del aceite de palma, y destaca su apoyo continuo a una industria sostenible de aceite de palma. Los inversores pueden usar esto para evaluar a las compañías frente a las expectativas establecidas en la Declaración de expectativas de los inversores sobre el aceite de palma sostenible.

Fernando Bolaños, director ejecutivo de AgroAmerica, afirmó: "Este es el cuarto año en el que AgroAmerica participa de esta iniciativa. El resultado que hemos alcanzado es solo un reflejo del gran esfuerzo realizado por nuestros colaboradores para garantizar las buenas prácticas, la transparencia y la sostenibilidad. AgroAmerica es y seguirá siendo un agente de cambio para la regeneración y restauración de nuestro planeta y el bienestar de su gente".

Acerca de AgroAmerica

AgroAmerica es una compañía familiar al mando de una segunda generación de líderes en el negocio. Es una organización competitivamente posicionada, diversificada e integrada verticalmente en el sector de la producción agrícola, el procesamiento agroindustrial, la comercialización y la distribución de aceites tropicales sostenibles, alimentos e ingredientes naturales de la más alta calidad.

Acerca de SPOTT

SPOTT es una plataforma gratuita en línea que apoya la producción y el comercio de productos básicos sostenibles. A través dar seguimiento a la transparencia de las empresas, SPOTT incentiva la implementación de las mejores prácticas corporativas. SPOTT evalúa a los productores, procesadores y comerciantes de productos básicos en su divulgación pública con respecto a su organización, sus políticas y sus prácticas relacionadas con cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220502005904/es/

Contacto

Susana Perez Coordinadora de comunicaciones y relaciones públicas sperez@agroamerica.com (+502) 5554-8774

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.