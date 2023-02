Comunicado de prensa de Business Wire: Airswift Technology Limited

Airswift Technology Limited, una empresa líder de pagos nativa Web3.0 y, Cloud Payments, proveedor de una plataforma de tecnología bancaria y pagos digitales, han unido fuerzas para permitir a las personas que gastan en criptodivisa el acceso instantáneo a los puntos de venta que usan método de pago VISA y MasterCard.

La colaboración simplificará las compras basadas en criptodivisas ofreciendo acceso a criptomonedas y compra de NFT usando VISA y MasterCard con tasas de cambio optimizadas. Esto le ofrece a las personas que gastan en criptodivisa mayor conveniencia cuando hacen compras de productos al por menor y de activos digitales.

"Millones de consumidores Web2.0 estás preparados para unirse a Web3.0, pero no están familiarizados con los accesos a la descentralización financiera (DeFi)", expresó el Dr. Yan Zhang, cofundador, presidente y director ejecutivo de Airswift. "Entonces hemos trabajado juntos para integrar las sencillas herramientas de compras con cripto basadas en tarjetas de crédito de Cloud Payments en nuestra plataforma de pago con cripto fácil de usar. Esta función le permite acceder perfectamente y gastar con cripto directamente en la caja sin dejar nunca la plataforma de Airswift; por consiguiente, reduce la fricción para los recién llegados al mercado".

"Nuestra plataforma de tecnología patentada le permite a los consumidores y comerciantes Web2.0 hacer la transición fácilmente al pago y métodos de comercio Web3.0 emergente, dado que ese segmento sigue creciendo rápidamente. Nuestra asociación con Airswift generará la mejor experiencia de pagos con criptodivisa de su clase", manifestó Mike Love, cofundador, presidente y director ejecutivo de Cloud Payments.

El servicio de acceso primeramente se implementará en América del Norte y Europa.

Acerca de Airswift Airswift es una empresa de tecnología financiera pionera en las soluciones de pago con criptodivisas para empresas y comercios de todo el mundo. Ofrece un protocolo de pago descentralizado, una plataforma de financiación comercial en cadena y servicios de acceso/salida que conectan a los comercios con los consumidores. Airswift es ampliamente reconocida como líder en la tecnología de cadena de bloques, con extensa experiencia operativa en pagos digitales globales e infraestructura financiera Web 3.0 empresarial. Airswift, con sede en Vancouver, Canadá, fue establecida en 2022 con el respaldo de inversores líderes en el sector.

Acerca de Cloud Payments Cloud Payments, una subsidiaria de propiedad absoluta del unicornio de billetera móvil Fintiv Inc, es líder mundial en ecosistemas financieros integrados y de pagos digitales. Implementa tecnología líder en el sector y patentada para optimizar los pagos de consumidores y comerciantes de manera simultánea que le permite a los clientes hacer la transición de sistemas de pago heredados a la economía digital. Cloud Payments, establecida en 2019, tiene sede en Austin, Texas, y atiende una base de clientes de primera categoría con soluciones seguras y protegidas Web2.0 y Web3.0.

