Comunicado de prensa de Business Wire: AKEN Hotels & Resorts

AKEN, la innovadora marca de hoteles y complejos turísticos, residencias y experiencias continúa su expansión con el nombramiento de dos creativos de la industria, Matías Ranieri, vicepresidente, Operaciones y Desarrollo, y Liz Speichinger, vicepresidenta, Desarrollo de marcas y Ventas estratégicas.

"Estamos muy felices de darles la bienvenida a Liz y Matías a nuestra creciente familia de AKEN. Ambos brindan su experiencia y actitud obstinada a nuestra cartera en progreso. En AKEN, vemos el futuro de la hospitalidad desde un espacio disruptivo. Los puestos de Liz y Matías en el desarrollo de marcas desde las operaciones llevaron a ingeniosas reflexiones sobre sus destinos y posiciones de ventas estratégicas que cuentan la historia", dijo Luis Gallotti, cofundador y co director ejecutivo de AMEK Group.

Ranieri, un versado hotelero profesional con más de 17 años de experiencia liderará las operaciones, el desarrollo y las relaciones con propietarios para la empresa. Durante su último tiempo con marcas experimentales, como Selina y Habitas, supervisó la creación de la experiencia del huésped y los Pilares de productos y dirigió a la empresa hacia un bienestar y programación de la marca, logrando con éxito aperturas en todo el mundo por América Latina, el Caribe, Medio Oriente y África.

Speichinger, una líder en ventas hoteleras de confianza con una amplia experiencia en ventas de bienes de lujo y asociaciones liderará la expansión de ventas y asociaciones de marcas hacia América del Norte. Liz aporta su ejercicio de Auberge Resorts y Four Seasons al ser una líder que posee habilidades para el posicionamiento de marcas, descubrir nuevas oportunidades de crecimiento del mercado e integrar el liderazgo y la propiedad de activos para la clientela de primer nivel.

La posición de la marca AKEN tiene como objetivo interrumpir y reinventar la gestión hotelera y las prácticas de branding. AKEN ofrece a propiedades cuidadosamente seleccionadas la oportunidad de expandir su potencial a través de sus servicios. En la parte operacional, AKEN ofrece una serie de diferentes servicios, desde ventas y representación globales hasta la gestión completa, y ha estructurado 81 combinaciones diferentes para propiedades."Lo que buscan los propietarios de hoteles de la actualidad es flexibilidad, y estamos muy emocionados de que Matías Ranieri y Liz Speichinger continúen la expansión y elevación de AKEN en nuestra innovadora marca", dijo Lisandro León Liguori, cofundador y co director ejecutivo de AMEK Group.

Lanzada en noviembre de 2021, la cartera actual de AKEN incluye un total de 18 propiedades en América Latina distribuidas en 7 países diferentes, que incluyen Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica y México. Uno de los últimos anuncios es Destino Mio por AKEN Soul, una experiencia verdadera de AKEN ubicada en el corazón de la Península de Yucatán.

"Nuestra proyección de crecimiento sigue sobrepasando nuestras expectativas, y buscamos obtener 40 propiedades para fines de 2023, incluyendo nuevos países como Brasil, Uruguay, el Caribe y América del Norte", dijo Luis Gallotti.

Acerca de AKEN Hotels & Resorts

AKEN busca reinventar la gestión de marcas internacionales y las prácticas operacionales de la industria ofreciendo la flexibilidad que los propietarios de hoteles independientes, de lujo y de rango alto buscan. A diferencia de una marca secundaria, AKEN altera los enfoques tradicionales de un modelo único para todos al ofrecer una gran flexibilidad y personalización bajo el techo de una misma marca.

