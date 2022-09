Comunicado de prensa de Business Wire: Akur8

Akur8, la empresa de fijación de precios de seguros con IA, ha publicado hoy los resultados de su primer informe global sobre tarificación"Akur8 Global Pricing Survey 2022 - the Convergence Between Actuarial and Data Science."

Al arrojar nueva luz sobre los desafíos y expectativas de fijación de precios de las compañías de seguros en todo el mundo, la nueva encuesta de seguros de Akur8 ofrece perspectivas clave de más de un centenar de profesionales de la fijación de precios de seguros en todas las líneas de negocio, representando a 31 países.

Entre las conclusiones de la encuesta, se incluyen algunos puntos clave:

-- Para los principales actores del sector asegurador, la tarificación es el diferenciador competitivo más importante en el mercado, ya que el 81% de los encuestados lo consideran un criterio muy importante.

-- Las prácticas de tarificación siguen enfrentándose a retos heredados, entre los que la falta de datos y recursos se consideran los mayores obstáculos, junto con las limitaciones de las tecnologías de la información y las herramientas actuales.

-- Los procesos y herramientas de tarificación establecidos, aunque sólidos, siguen utilizando enfoques heredados, sin haber activado todavía el potencial de la tarificación como palanca empresarial. En general, los procesos de tarificación de las compañías de seguros no de vida siguen siendo en su mayoría manuales, aprovechando los MLG con poca variedad de fuentes de datos. A diferencia de los modelos técnicos, que rara vez se actualizan más de una vez al año, los precios comerciales se revisan varias veces al año sin que se actualicen las evaluaciones de riesgo. Las herramientas no son disruptivas, y el software manual sigue siendo el más representado. Se sigue usando Excel en muchas etapas del proceso de tarificación, incluidos los aspectos relacionados con la modelización predictiva.

-- En el futuro, los equipos de tarificación esperan obtener un gran potencial de valor sin explotar a través de la automatización y de conjuntos de herramientas integradas. Los equipos de tarificación tienen un gran interés en medir el impacto final en el negocio de las decisiones de tarificación, hasta el ratio combinado, aunque están limitados para hacerlo. Los equipos de tarificación de todo el sector asegurador se han comprometido a activar el poder de los datos en los próximos años para mejorar su rendimiento empresarial. El mayor valor para la fijación de precios de los seguros se obtendrá mediante la convergencia de la ciencia de los datos y la ciencia actuarial.

"La introducción de esta encuesta permite a Akur8 recopilar información directa de las compañías de seguros y suscriptores de todo el mundo, para entender mejor las prácticas de fijación de precios de la industria, los desafíos y las expectativas para el futuro", declaró Samuel Falmagne, cofundador y CEO de Akur8. "A través de estos resultados, estamos encantados de proporcionar al sector de los seguros un nuevo liderazgo de pensamiento sobre los procesos y prácticas de fijación de precios, y de abrir el camino para las herramientas y enfoques de fijación de precios de próxima generación"

Los resultados completos de la encuesta global de precios de seguros de Akur8 están disponibles en www.akur8.com/white-papers/global-pricing-survey

Acerca de Akur8

Akur8 está revolucionando la tarificación de seguros con IA transparente, impulsando las capacidades de fijación de precios de las aseguradoras con una velocidad y precisión sin precedentes en todo el proceso de tarificación, sin comprometer la auditabilidad. Nuestra plataforma modular automatiza la modelización de la prima técnica y comercial y permite a las aseguradoras calcular tarifas ajustadas y precisas en línea con su estrategia comercial mientras impacta materialmente en su negocio. Además, los especialistas mantienen un control absoluto de los modelos creados, como lo exigen los reguladores. Con Akur8, el tiempo dedicado a la modelización se reduce hasta 10 veces. El poder predictivo de los modelos aumenta un 10% y el potencial de mejora del índice de siniestralidad es entre un 2 y un 4%. Akur8 ya tiene más de 50 clientes en 20 países, incluyendo AXA, HDI Seguros, Ergo (ERV) y Munich Re; aseguradoras especializadas como Canopius y Tokio Marine Kiln; insurtechs tales como Wakam y Wefox, y la aseguradora mutualista Matmut. 700 actuarios usan Akur8 diariamente para construir sus modelos de tarifas en todas las líneas de negocios.

