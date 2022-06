Comunicado de prensa de Business Wire: Aleph Farms

Aleph Farms, primera empresa de carne cultivada en cultivar filetes directamente a partir de células animales no modificadas genéticamente, anunció hoy la incorporación de Yifat Gavriel como directora de Asuntos Normativos y Garantía de Calidad. En este cargo, Gavriel desempeñará un papel fundamental para la introducción de los nuevos productos de Aleph Farms en los mercados globales. El establecimiento de un proceso de aprobación normativa para la carne cultivada está en marcha en muchos países del mundo, y la Agencia Alimentaria de Singapur fue la primera en aprobarla como ingrediente en 2020.

"Yifat le aporta experiencia valiosa al equipo, y estamos encantados de que se una a nosotros en una coyuntura tan crítica en nuestro camino hacia el mercado", indicó Didier Toubia, director ejecutivo y cofundador de Aleph Farms. "A través de nuestro trabajo con agencias normativas de todo el mundo, hemos visto de primera mano cómo fomentan la innovación, y han estado dispuestas a mantener conversaciones transparentes con nosotros y la industria más amplia de la carne cultivada. Los siguientes 6 a 12 meses serán cruciales, ya que trabajaremos en colaboración estrecha con reguladores para lanzar nuestro primer producto en mercados clave".

Gavriel se incorporará luego de haberse desempeñado como jefa de asuntos normativos en Omrix Biosurgery Israel (una subsidiaria de Johnson & Johnson), donde gestionó toda la cartera biológica de manera íntegra, incluidos productos biológicos, productos de combinación y productos de dispositivos médicos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en garantía de calidad y gestión de asuntos normativos, y ha establecido y asegurado el cumplimiento en relación con la calidad de productos en 10 sitios de fabricación distintos en todo el mundo, con lo cual ha permitido que se comercialicen productos en más de 20 regiones distintas.

"Incorporarme a Aleph Farms es una oportunidad y un desafío emocionantes en esta etapa de mi carrera profesional, y espero con ansias trabajar junto con Didier y el resto del equipo para garantizar que nuestra gestión de calidad cumpla con las más altas normas internacionales" expresó Gavriel. "La carne cultivada es un gran complemento para los productos animales cultivados de manera sustentable y las proteínas alternativas. Ahora debemos asegurarnos de que las diversas necesidades normativas se satisfagan para brindarles nuestros productos a los consumidores de todo el mundo de manera oportuna".

Aleph Farms está en contacto estrecho con varias agencias normativas de todo el mundo, ya que está planificando la entrada al mercado de su primer producto, un filete de res cultivado de corte fino. La revisión normativa de procesos de producción y productos futuros atravesará distintos marcos, en función de las vías normativas formalizadas por cada región o país específico.

Acerca de Aleph Farms

Aleph Farms produce filetes de res cultivados, a partir de células no modificadas genéticamente, no inmortalizadas, aisladas de una vaca viva, sin sacrificar al animal y con un impacto ambiental significativamente reducido. La empresa fue cofundada en 2017 por Didier Toubia, The Kitchen Hub del Grupo Strauss, y el profesor Shulamit Levenberg de la Facultad de Ingeniería Biomédica del Technion - Instituto de Tecnología de Israel. La visión de la empresa es brindar nutrición incondicional a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Para obtener más información, siga a Aleph Farms en Instagram, Twitter, Facebook o LinkedIn, o visite www.aleph-farms.com. Acceda al kit de prensa de Aleph Farms aquí.

