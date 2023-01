Comunicado de prensa de Business Wire: Aleph Farms

Aleph Farms, la primera empresa de carne cultivada en producir filetes directamente a partir de células animales no modificadas genéticamente, en el día de la fecha anunció el dictamen de David Baruch Lau, el rabino mayor israelí, quien determinó que el filete cultivado es kosher, lo que significa que las personas de la religión judía pueden consumirlo según la ley religiosa. Este dictamen, proveniente del líder del Gran Rabinato, un consejo rabínico líder en certificaciones religiosas en el judaísmo, abre la puerta para que Aleph Farms reciba un certificado kosher antes de su lanzamiento al mercado a finales de este año.

"Es un dictamen muy significativo para Aleph Farms como empresa, perotambién para toda la industria de la carne cultivada. Tanto es así que establece una base para un discurso público inclusivo sobre la intersección de la tradición y la innovación en nuestra sociedad. En Aleph innovamos para brindar nutrición de calidad a todas las personas, en cualquier momento y en cualquier lugar, al servicio de la humanidad y del planeta, y eso incluye a personas con diferentes tradiciones culinarias", comentó Didier Toubia, cofundador y CEO de Aleph Farms. "Es un gran placer saber que más grupos de comensales puedan disfrutar de nuestros productos, independientemente de su religión. Esto que nos ayuda a avanzar en nuestra visión inclusiva para la seguridad alimentaria y a aprovechar las diferentes culturas alimentarias de todo el mundo".

El dictamen es un signo de apertura entre las autoridades religiosas en lo que se refiere a la certificación de productos cárnicos cultivados como apropiados para el consumo. En este sentido, también allana el camino para Aleph Farms, que trabaja para obtener la certificación kosher para su planta de producción en Rehovot y sus productos individuales. Aleph Farms también está en contacto con autoridades religiosas musulmanas, hindúes y otras para certificar sus productos como una opción dietética viable en grupos que tienen diferentes prácticas religiosas.

Se espera que el mercado de filetes kosher a nivel mundial alcance los $100.850 millones de dólares estadounidenses para 2030. La creciente preferencia por la carne kosher en países clave como EE. UU., Francia e Israel, que tienen las poblaciones judías más altas y representan más del 86 % de la población judía mundial, está impulsando el mercado. En 2021, aproximadamente el 73,9 % de la población de Israel era judía, lo que la convertía en un mercado clave para la carne kosher. Este fallo indica que tras el lanzamiento al mercado en Israel, que se espera en un futuro próximo, las autoridades locales probablemente confirmarán que los filetes cultivados en Aleph Farms son kosher, lo que permitirá a los comensales judíos que observan kashrut incorporarlos en sus dietas.

Mientras se prepara para el lanzamiento comercial de su primer producto, un bistec de res de corte fino cultivado, actualmente, Aleph Farms trabaja en colaboración cercana con agencias reguladoras de todo el mundo. La empresa también planea producir diferentes cortes de filete, así como colágeno cultivado, a través de capacidades patentadas adicionales. En todos los casos, los productos de Aleph Farms se producen a partir de células iniciadoras que provienen de un óvulo fertilizado, obtenidas de una vaca Black Angus de primera calidad llamada Lucy, que vive en una granja de cría en California. A partir de una recolección única del óvulo fertilizado de Lucy, Aleph Farms puede cultivar miles de toneladas de carne cultivada sin modificar o inmortalizar células, evitando la matanza y actuando como parte de una solución inclusiva para sistemas alimentarios sostenibles y seguros.

