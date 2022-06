Comunicado de prensa de Business Wire: Alkegen

Alkegen, una plataforma de materiales especiales líder en la creación de materiales transformadores para baterías, ha anunciado hoy que expondrá en el próximo Congreso AABC Europa en Mainz y en la Exposición Europea de la Batería en Stuttgart, Alemania. El Grupo de Baterías de Alkegen se centra en la innovación de las baterías con materiales avanzados para las barreras térmicas y la protección eléctrica de las baterías de iones de litio (BIL), la tecnología de los separadores de baterías y el revolucionario material de fibra de silicio para los ánodos de las baterías (SiFAB®), que permite aumentar la densidad de la energía, hacer cargas más rápidas y prolongar la duración de las baterías en los vehículos eléctricos, la electrónica portátil y los sistemas de almacenamiento de energía. Alkegen, antes Unifrax y Lydall, es una plataforma de materiales especializados única en su especie que se especializa en salud humana y sostenibilidad.

Las capacidades técnicas de Alkegen Battery Group sustentan las asociaciones con los clientes, con el apoyo de un equipo de ingeniería internacional, una profunda experiencia técnica y la colaboración con los clientes. Estas capacidades únicas permiten contar con un equipo de ingenieros y diseñadores coordinado a nivel mundial, con una presencia exclusiva para cada región, soluciones diseñadas para facilitar la instalación y el manejo y soluciones escalables y personalizadas que cumplen con los presupuestos y optimizan el rendimiento.

La gama de capacidades técnicas de Alkegen incluye el diseño, las pruebas, la creación de prototipos y la producción en serie. El equipo de diseño global emplea software de modelado 3D para colaborar con los clientes y optimizar la forma, el ajuste y la función. Las pruebas térmicas, mecánicas, ambientales y de compresión se utilizan para validar las piezas y desarrollar nuevos productos. El equipo de ingeniería realiza prototipos de soluciones en paquete y en celda una vez diseñadas para validar la funcionalidad del producto. Por último, la huella global de Alkegen, con sus instalaciones certificadas por la IATF y sus equipos de ingeniería, apoya el aumento de la escala a través de centros de producción regionales en Europa, Norteamérica y la región de Asia Pacífico.

La cartera de baterías transformadoras de Alkegen tiene soluciones tanto en celda como en paquete. Las primeras, por ejemplo, separadores y aditivos para mejorar el rendimiento y la seguridad de las celdas, tienen SiFAB, el material fibroso de Alkegen para las baterías de ánodos de silicio, con una capacidad ultra alta que permite una mayor densidad de energía y es sumamente escalable. La tecnología SiFAB se lanzó el año pasado y su producción comenzará este verano. Inovion?, también de Alkegen, es un papel separador fibroso de amplia superficie que favorece el intercambio rápido de iones. Alkegen también ofrece varias soluciones dentro del paquete, entre ellas, productos livianos de alta temperatura diseñados para reducir la propagación de fugas térmicas, además de proporcionar protecciones mecánicas, eléctricas y térmicas dentro del paquete de baterías. Las soluciones de productos innovadores también abarcan los materiales para mejorar el rendimiento de las BIL, FyreBlocker? LiB, AlkeGel? Aerogel Materials y FyreWrap®. Estas innovaciones en las celdas y en los paquetes tienen funciones muy útiles para numerosas industrias y aplicaciones, desde la electrónica portátil y la movilidad electrónica, hasta la robótica.

"Alkegen's Battery Group se centra en ofrecer las últimas tecnologías y desarrollos en materia de baterías a partir de nuestra larga tradición de innovación en tecnologías de materiales únicos, para crear nuevos productos y soluciones superiores para los mayores desafíos de nuestros clientes", explicó Adam Kelsall, Director General de Alkegen Battery Group. "Esta cartera de transformación presenta numerosas oportunidades para Alkegen, con aplicaciones que abarcan la protección contra el fuego para las baterías de iones de litio en vehículos eléctricos, el aumento de la densidad de energía de la batería y la prolongación de la vida útil de la batería en los vehículos eléctricos y la electrónica de consumo", explicó Kelsall.

Alkegen estará a disposición del público para hablar de estos materiales para baterías nuevos e innovadores, así como de otros temas durante el Congreso AABC Europa 2022, del 13 al 15 de junio, en Maguncia y en la Exposición de la Batería, del 28 al 30 de junio, en Stuttgart, Alemania. Los asistentes interesados pueden inscribirse para participar en las sesiones con nuestros expertos de Alkegen Battery Group y reunirse con ellos durante las conferencias, por correo electrónico a info@alkegen.com.

Acerca de AlkegenAlkegen, anteriormente Unifrax y Lydall Materials, crea materiales especiales de alto rendimiento que se utilizan en aplicaciones avanzadas diversas, entre ellas, vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, filtración, protección contra incendios y aislamiento a altas temperaturas, entre otras muchas. Alkegen está integrada verticalmente a través de plataformas diversas de tecnología de procesos, diseñadas con el objetivo final de ahorrar energía, reducir la contaminación y mejorar la seguridad de las personas, los edificios y los equipos, cumpliendo nuestra misión de ayudar al mundo a respirar mejor, vivir de forma más ecológica y llegar más lejos que nunca. Alkegen cuenta con 75 instalaciones de fabricación en 12 países y emplea a más de 9000 trabajadores en todo el mundo. Puede obtener más información en www.alkegen.com.

