Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Best asignó una Calificación de Fortaleza Financiera de B++ (Buena) y una Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo) de "bbb+" (Buena) a The Hand-in-Hand Mutual Fire Insurance Company Limited (HIHF) (Guyana) y a The Hand-in-Hand Mutual Life Assurance Company Limited (HIHL). Ambas entidades se conocen como Hand-in-Hand Group. La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de HIHF reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada. Las calificaciones de HIHL reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

HIHF es la compañía de seguros más antigua de Guyana, establecida en 1865 y es la segunda compañía de seguros más grande en la industria de seguros del país. La compañía suscribe líneas de propiedad y accidentes con una participación de mercado de aproximadamente 19.8%. A diciembre de 2021, su cartera de negocios estaba compuesta principalmente por coberturas de incendio y automóviles, aunque también opera fuertemente en el mercado de accidentes y responsabilidad civil.

HIHL se incorporó en 1966 y, como compañía mutual, es propiedad de los titulares de pólizas con una pequeña cantidad de acciones preferentes emitidas a HIHF. La compañía se dedica principalmente a la suscripción de seguros colectivos de salud y vida, con una importante cartera de seguros de vida ordinarios y rentas vitalicias. Su cuota de mercado se estima en un 22.5%. En general, el mercado de seguros de Guyana experimentó un crecimiento del 16.9% en 2021 y totalizó en USD 63 millones.

La evaluación de muy fuerte de la fortaleza del balance de las empresas, refleja cada una de sus bases de capital estables, con una gestión responsable de activos, pasivos y coberturas de reaseguro adecuadas. El riesgo de inversión es un componente importante del capital requerido, debido a los limitados valores disponibles en el mercado en el que operan ambas empresas. Como sociedades mutualistas, la calidad del capital es muy buena por su estabilidad; las principales salidas provienen de la participación trienal en las utilidades con los asegurados autorizados.

El desempeño operativo en ambas compañías se considera adecuado con índices de costo medio de siniestralidad manejables; sin embargo, las compañías han visto cierta volatilidad en el crecimiento de las primas y en el resultado neto, aunque los resultados en el período de cinco años más reciente han sido positivos. Las empresas comparten políticas, procedimientos y realizan pruebas de estrés como parte de su ERM, y están fortaleciendo continuamente las capacidades de gestión de riesgos.

Las perspectivas estables para HIHF y HIHL reflejan la expectativa de que las compañías mantendrán su evaluación de balance de muy fuerte, respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, según lo medido por el índice de adecuación de capital de Best (BCAR).

Podría tener lugar una acción de calificación positiva para HIHF y HIHL si las empresas continúan con su tendencia positiva en la capitalización ajustada por riesgos mientras construyen sus bases de capital de manera consistente. Por el contrario, podrían ocurrir una acciones de calificación negativas para HIHF y HIHL si hay una disminución significativa en las bases de capital de las compañías o si el desempeño operativo experimenta un deterioro consistente por pérdidas técnicas o netas.

