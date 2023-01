Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha afirmado la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de "aa-.MX" (Superior) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "bbb-" (Buena) de Controladora Aserta S.A.P.I. de C.V. (CA). Asimismo, AM Best ha afirmado la NSR de "aaa.MX" (Excepcional), la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la ICR de Largo Plazo de "a-" (Excelente) de Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V. (AISA) y de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V. (Aserta), las cuales son las filiales principales de CA. La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable. Todas las compañías están domiciliadas en la Ciudad de México, México.

Las calificaciones de AISA y Aserta reflejan la fortaleza de su balance consolidado, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best de que CA mantendrá su nivel de evaluación de fortaleza general del balance, mientras que las iniciativas estratégicas en curso implementadas por la dirección ayudarán a sostener su rendimiento operativo actual a mediano plazo.

En enero de 2017, AISA y Aserta fueron autorizadas a operar como entidades de seguros bajo una licencia de seguro de caución, y cambiaron sus nombres de Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. y Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., respectivamente. En julio de 2018, las compañías recibieron la aprobación para suscribir fianzas, seguros de caución y seguros de crédito. A diciembre de 2021, la mayor parte del volumen de negocio correspondiente al seguro de caución se emitió principalmente en la sucursal de Aserta en España.

Las calificaciones también reflejan el liderazgo del grupo en el mercado afianzador mexicano, su buen desempeño operativo histórico a nivel consolidado durante los ciclos del mercado y la experiencia de su equipo administrativo. Además, las calificaciones reconocen la afiliación de las compañías a CA.

Los factores positivos de la calificación del grupo se derivan de la sólida posición de capital de sus compañías aseguradoras; así como a sus saludables prácticas de suscripción en conjunto con un programa de reaseguro distribuido entre reaseguradoras altamente calificadas. AISA y Aserta han mantenido resultados netos positivos a pesar del desarrollo lento del mercado afianzador en México durante los últimos años y en 2022. Además, la expansión geográfica a través de la sucursal de Aserta en España ha sido un motor importante de la rentabilidad y el crecimiento.

A septiembre de 2022, el mercado de fianzas en México continúa mostrando signos de recuperación, propiciando condiciones para el crecimiento en el segmento de fianzas, específicamente en proyectos de infraestructura. Durante los últimos siete años, las compañías han reportado resultados financieros positivos, con un rendimiento estable sobre la prima bruta emitida a través de diferentes ciclos de negocios y mercados cambiantes, así como métricas de rentabilidad adecuadas en comparación con otras compañías de fianzas en México. Al mismo tiempo, CA ha tomado medidas para contrarrestar las condiciones de mercado potencialmente adversas y ha diversificado aún más sus ingresos aumentando su presencia internacional y aprovechando nuevas oportunidades de seguros de caución. De cara al futuro, la compañía espera seguir expandiéndose en España a medida que empiece a fluir el negocio global de su registro en otros territorios. AM Best espera que AISA y Aserta mantengan su fuerte participación de mercado y alcancen sus objetivos de crecimiento, manteniendo niveles de capitalización ajustada por riesgo favorables, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés).

CA cuenta con un buen respaldo por parte de su programa de reaseguro y sus reservas de contingencia. La apropiada administración de riesgos de la compañía le ha permitido manejar adecuadamente sus exposiciones y hacer un uso eficiente de su capital para mejorar su solvencia.

Se podrían tomar acciones de calificación positivas para CA y sus filiales si las compañías continúan reforzando su base de capital y su solidez financiera al tiempo que aplican con éxito una estrategia de diversificación geográfica. Los factores que podrían dar lugar a acciones de calificación negativas son deterioros en el desempeño esperado de la compañía en términos de rentabilidad y generación de capital. Además, las acciones de calificación negativas también podrían llevarse a cabo si existieran escenarios adversos para el mercado de afianzador, que se reflejaran en un deterioro significativo en la capitalización ajustada por riesgos de la compañía a niveles que AM Best considere inadecuados para las calificaciones actuales.

