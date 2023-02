Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente), y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "a-" (Excelente) de Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V. (VSSM) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es positiva. AM Best también ha afirmado la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de "aaa.MX" (Excepcional) de VSSM. La perspectiva de la NSR es estable.

Las calificaciones de VSSM reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas positivas de la FSR y ICR de largo plazo de la compañía reflejan el reforzamiento constante de su fuerte nivel de fortaleza de balance mientras mantiene el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos de manera consolidada, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR), respaldado por resultados netos positivos, en conjunto con estrategias para ser más eficiente.

La fortaleza de balance de la compañía ha sido evaluada en el nivel fuerte desde que inició operaciones en México. Las calificaciones de VSSM también reflejan su reciente afiliación e importancia estratégica para Assurant, Inc., su empresa matriz, así como su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el BCAR.

VSSM es una subsidiaria de Virginia Surety Company, Inc., una entidad aseguradora que forma parte de The Warranty Group, Inc. En 2017, The Warranty Group, Inc. celebró un contrato de fusión con Assurant Inc., con el objetivo de combinar sus operaciones de seguros en varias jurisdicciones, incluyendo la operación en México. VSSM inició operaciones en México en enero de 2017, suscribiendo primas en el segmento de daños, enfocándose en la línea de negocio de seguro de automóviles y en misceláneos.

VSSM suscribe productos especializados, proporcionando cobertura para riesgos que usualmente no se suscriben en el seguro de automóvil tradicional. En sus línea de negocio de riesgos misceláneos, VSSM ofrece principalmente cobertura en caso de robo o daño accidental a productos tecnológicos de consumo, como celulares, equipo fotográfico y de sonido, así como electrodomésticos. VSSM coloca sus productos a través de su red de socios comerciales, la cual incluye fabricantes, distribuidores y minoristas.

VSSM opera bajo la misma dirección que Assurant Daños México, S.A. y Assurant Vida México, S.A., subsidiarias de Assurant Inc. Estas compañías operan de manera separada, sin embargo, no compiten entre ellas; además, VSSM se beneficia de las sinergias operativas que resultan de ser parte del Grupo Assurant.

Factores que podrían llevar a acciones positivas de calificación para VSSM incluyen un reforzamiento sostenido de su fortaleza de balance fuerte, respaldado por la capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el BCAR, así como resultados favorables en el desempeño operativo. Por el contrario, podrían ocurrir acciones negativas de calificación si se observa un deterioro sustancial en el desempeño operativo que resulta en un decremento en la capitalización ajustada por riesgos a niveles que no respalden las calificaciones actuales.

Podrían ocurrir acciones negativas en la calificación si el apoyo de la matriz o la importancia estratégica de las subsidiarias para el grupo se llega a deteriorar en la opinión de AM Best.

