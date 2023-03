Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A+ (Superior), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "aa" (Superior) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de "aaa.MX" (Excepcional) de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros (Allianz México) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones reflejan la importancia estratégica de Allianz México como subsidiaria de Allianz SE (Allianz), que en una base consolidada tiene una fortaleza de balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio muy favorable y administración integral de riesgos apropiada.

Allianz es uno de los grupos aseguradores más grandes a nivel global, con una diversificación superior, tanto geográfica, como por línea de negocio, y posiciones líderes en muchos mercados desarrollados y emergentes, ofreciendo una gama completa de productos de seguros de vida y no vida, así como servicios de gestión de activos. Su posición competitiva está respaldada por su escala, fuertes capacidades administrativas, estrategia dinámica y una marca consolidada.

Allianz México se especializa en ofrecer coberturas de seguros en un amplio espectro de categorías en vida, daños y accidentes/salud. La compañía está enfocada únicamente en el mercado mexicano, y el portafolio de seguros, a septiembre de 2022, está constituido por 54% vida, 33% daños y 13% accidentes/salud. La compañía gestiona fondos de administración de vida en las líneas de vida, que corresponden principalmente a productos de inversión y ahorro.

Allianz México forma parte de la división IberoLatAm de Allianz, y el grupo la identifica como una de las regiones clave para el crecimiento futuro de los seguros fuera de sus principales mercados en Europa. Asimismo, Allianz México está integrada en todos los procesos centrales del grupo, y en las iniciativas estratégicas actuales.

El desempeño operativo se caracteriza por resultados positivos constantes, como consecuencia de la buena diversificación del portafolio de negocios de la compañía y la flexibilidad financiera en términos de tamaño, capital y uso de reaseguro. Las prácticas de suscripción son sólidas, beneficiándose de las sinergias proporcionadas por el grupo a través del resto de sus entidades financieras, lo cual ha permitido una contención de los gastos operativos.

AM Best espera que la capitalización ajustada por riesgos del grupo, medida por el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), se mantenga en el nivel más fuerte para finales de 2022 y prospectivamente, respaldada por una fuerte generación de ganancias y una gestión prudente del capital. La evaluación de la fortaleza del balance también se beneficia de la robusta gestión de activos-pasivos y liquidez del grupo, así como de prácticas prudentes de reserva. Los índices de cobertura y apalancamiento financiero respaldan la evaluación de la fortaleza del balance y la flexibilidad financiera se considera excelente debido al buen acceso del grupo a los mercados de capitales.

En caso de ocurrir acciones negativas de calificación en las principales subsidiarias operativas de Allianz, como resultado de un debilitamiento en la capitalización ajustada por riesgos, o un deterioro sostenido en el desempeño operativo, las calificaciones de Allianz México reflejarían esas mismas acciones. Un cambio en la percepción de AM Best sobre la importancia estratégica de Allianz México para el grupo también podría tener un impacto en las calificaciones de Allianz México.

