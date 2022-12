Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "a-" (Excelente) de Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (PCS) (Lima, Perú). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de PCS reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones de PCS también reflejan la fuerte participación de mercado de PCS en el mercado de seguros de Perú, así como su exhaustivo y bien diversificado programa de reaseguro. Limitando las calificaciones se encuentra el efecto adverso de la pandemia de COVID-19 sobre Perú, específicamente en el mercado asegurador de vida, el cual PCS lidera como el mayor participante.

PCS es la aseguradora más grande de Perú con una participación de mercado de 32% (sobre primas netas) a octubre de 2022. Los seguros de vida constituyen la mitad de la cartera de negocios de la empresa, mientras que los seguros de no vida representan la mitad restante. Su matriz, Credicorp Ltd. [NYSE: BAP], es el mayor grupo financiero de Perú, con activos por 61 mil millones de dólares a diciembre de 2021.

En 2021, PCS mantuvo su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital Best (BCAR, por sus siglas en inglés); sin embargo, los resultados netos, aunados a un reparto de dividendos superior al habitual han presionado su base de capital. AM Best continuará monitoreando la evolución de la base de capital a medida que el ciclo económico se desarrolla. PCS se continúa beneficiando de la mitigación de riesgos lograda a través de la diversificación y de su exhaustivo y bien diversificado programa de reaseguro con reaseguradores altamente calificados.

PCS ha mantenido un desempeño operativo adecuado, a pesar del estrés derivado de la pandemia de COVID-19 sobre sus resultados. Durante 2021, la compañía realizó ajustes de suscripción en líneas de negocio sensibles como vida, salud y seguros relacionados con los fondos de pensión para contrarrestar el estrés en sus resultados netos. Estos ajustes se han materializado en mejoras visibles, los cuales se han traducido en resultados rentables a octubre de 2022.

Las perspectivas estables reflejan la mejora de los resultados operativos de Pacífico, derivada de los ajustes de precios, que se traduce en una estabilización de la base de capital de la compañía.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la compañía experimenta una tendencia desfavorable en el desempeño de suscripción que resulte en un reporte constante de pérdidas netas. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la capitalización ajustada por riesgos de la compañía disminuye debido a salidas de capital o pérdidas netas.

