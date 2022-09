Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha revisado las perspectivas a positiva de estable y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Bueno) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de "bbb+" (Bueno) de Compañía Reaseguradora del Ecuador S.A. (Ecua Re) (Ecuador).

Las calificaciones de Ecua Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La perspectiva positiva se basa en el fortalecimiento de la posición de capital de la empresa, respaldado por el nivel de capitalización ajustada por riesgos de más fuerte, medido por el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés).

Ecua Re fue establecida en 1977 y es el único reasegurador nacional que opera en Ecuador. La compañía proporciona soluciones de reaseguro para las aseguradoras nacionales del país. Su portafolio de negocios se compone en su mayoría de riesgos de propiedad, principalmente incendio y automóvil, con un componente pequeño en riesgos de vida y daños. Es probable que la compañía se beneficie de los cambios regulatorios recientes que permitirán a las compañías de seguros primarias ceder líneas personales que previamente tenían esta restricción.

El mayor accionista de la compañía es Hannover Re con una participación accionaria del 30% a través de su subsidiaria de propiedad absoluta, FUNIS GmbH & Co. KG; otras aseguradoras líderes locales poseen el 40% de la compañía. Los prospectos sobre la economía de Ecuador mejoraron durante 2021 y 2022 debido a una percepción de mercado favorable sobre el nuevo gobierno; sin embargo, esta visión no se reflejó en la industria de seguros en 2021. Para 2022, AM Best continuará evaluando el impacto de las condiciones económicas en el mercado de seguros, así como las nuevas dinámicas de mercado que resulten de la apertura de nuevos negocios. Contrarrestando parcialmente la preocupación de AM Best sobre este entorno económico se encuentran los beneficios que obtiene Ecua Re de sus accionistas, los cuales le proporcionan acceso a negocios de calidad y al mismo tiempo capacidad de reaseguro a través de su principal accionista.

La fortaleza del balance de Ecua Re se considera muy fuerte, ya que la capitalización ajustada por riesgos refleja la capacidad de la compañía para manejar sus exposiciones al riesgo, respaldada por un programa de reaseguro integral liderado por Hannover Re. Además, la compañía gana flexibilidad financiera mediante una ley de Ecuador que requiere que los accionistas con participaciones mayores al 12% asuman responsabilidad financiera adicional en caso de insuficiencia de fondos de los accionistas. El volumen de capital de Ecua Re ha continuado fortaleciéndose a pesar de la importante cantidad de dividendos pagados en relación al resultado neto, lo que refleja la capacidad de la empresa para generar ganancias. Las prácticas de ERM se consideran adecuadas, dado el marco de riesgos completo y apropiado de la empresa.

AM Best considera que el desempeño operativo de la compañía es fuerte, debido a su desempeño técnico positivo y consistente durante los últimos cinco años. Adicionalmente, su perfil de retrocesión provee ingresos de comisiones cedidas y mitiga los costos de siniestralidad, como se experimentó en el terremoto de 2016. A julio de 2022, la compañía registró un índice combinado de 80%.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si la compañía puede incrementar su base de capital de forma estable, mientras logra el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Podrían producirse acciones de calificación negativas si los resultados operativos de la empresa se deterioran hasta niveles que ya no respalden la evaluación de fuerte del desempeño operativo, ya sea por acontecimientos de mercado o por cambios en la suscripción.

Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet conComunicados de Prensade AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220915006118/es/

Contacto

Elí Sánchez Director Asociado +52 55 1102 2720, int. 122 eli.sanchez@ambest.com

Christopher Sharkey Gerente de Relaciones Públicas +1 908 439 2200, int. 5159 christopher.sharkey@ambest.com

Alfonso Novelo Director Senior de Análisis +52 55 1102 2720, ext. 107 alfonso.novelo@ambest.com

Jeff Mango Director Gerente de Estrategia y Comunicación +1 908 439 2200, int. 5204 jeffrey.mango@ambest.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.