Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

Las reaseguradoras que operan en América Latina se han beneficiado de la baja cantidad de eventos catastróficos de gran severidad en la región en los últimos tres años; sin embargo, según un nuevo informe de AM Best, los precios y el costo de los siniestros continúan bajo presión a causa del entorno inflacionario global.

El informe de segmento de mercado de AM Best, "Actividad Limitada de Siniestros en Medio de Presiones Inflacionarias Para Las Reaseguradoras de América Latina", es parte del análisis de un mes de duración a la industria global de reaseguros previo al Rendez-Vous de Monte Carlo en septiembre. Según el informe, los mercados de seguros de la región latinoamericana comenzaron a endurecerse al inicio de la pandemia, pero desde entonces, las reaseguradoras no han visto pérdidas importantes por catástrofes. Aun así, las reaseguradoras han ajustado sus ofertas de productos al aumentar los deducibles, reducir las coberturas y presionar por exclusiones mientras intentan expandir las ganancias netas reteniendo más riesgos. Al mismo tiempo, la mayoría de las grandes aseguradoras de la región han estado ampliando su apetito por el riesgo dados los resultados positivos y las reservas redundantes.

"Ahora que el endurecimiento del mercado está disminuyendo, algunas reaseguradoras globales han optado por seguir el mandato de sus matrices de limitar o eliminar sus negocios en América Latina, presionadas por un apetito por el riesgo más conservador que está menos enfocado en áreas propensas a catástrofes, o para direccionar su capital hacia regiones que justifican aumentos de precios", dijo Elí Sánchez, director asociado de AM Best.

"Estas condiciones han abierto oportunidades para las reaseguradoras locales que buscan llenar los vacíos dejados por las reaseguradoras globales, aunque una desaceleración en el endurecimiento de las condiciones debe verse con cierta cautela en los mercados propensos a incurrir rápidamente en pérdidas relacionadas con catástrofes".

Aunque la actividad de siniestros ha sido favorable para los ingresos de las reaseguradoras, la inflación está afectando los precios y los costos de los siniestros. Además, la depreciación de la moneda es constante en todo el continente. Si bien la mayoría de los contratos están en dólares estadounidenses, una disminución en el poder adquisitivo debido a precios más altos podría continuar suavizando las renovaciones para las aseguradoras primarias. El aumento de las tasas de interés podría ayudar a mejorar los ingresos netos si la duración de la cartera lo permite, según la gestión de activos y pasivos.

La inflación es particularmente alta en Brasil con aproximadamente 12% y continúa impulsando los costos de pérdidas. Las primas netas crecieron significativamente, en un 16%, y la retención de primas aumentó al 48%. Para las reaseguradoras nacionales brasileñas, el crecimiento del excedente y la retención de negocios rentables siguen siendo claves.

"Los precios siguen siendo favorables, con la ayuda del endurecido mercado mundial de reaseguros y la inflación. Así mismo, a pesar de las subidas de tipos de interés del Banco Central de Brasil, estas no han sido suficientes para generar resultados rentables para la industria", dijo Guilherme Monteiro Simoes, Analista Financiero Senior, AM Best. "En un año de elecciones presidenciales agravadas por la inestabilidad global, es probable que a los grupos de reaseguros en Brasil les resulte difícil atraer capital de los inversores y aumentar la capacidad".

Para acceder a la copia completa de este informe de segmento de mercado, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=324129.

También se puede ver una breve entrevista en video sobre este informe en http://www.ambest.com/v.asp?v=ambglobalrelatam922.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, editora de noticias y proveedor de análisis de datos que se especializa en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para obtener más información, visite www.ambest.com.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220920005857/es/

