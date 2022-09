Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A+ (Superior), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "aa-" (Superior) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de "aaa.MX" (Excepcional) de Sompo Seguros México, S.A. de C.V. (Sompo México) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Sompo México es una subsidiaria de Sompo America Insurance Company (SAIC) y miembro de Sompo Japan Insurance Inc. (SJ), la unidad operativa principal de SOMPO Holdings, Inc., (SOMPO Holdings), la empresa matriz y uno de los grupos de seguros de no vida más grandes en Japón. Sompo México está bien integrado en el grupo, y reporta a Sompo International Holdings Ltd.

En una base consolidada, SJ tiene una fortaleza de balance que AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones reconocen la integración y soporte de SJ a través de SAIC, la cual proporciona sinergias y eficiencias operativas a la subsidiaria mexicana. Sompo México mantiene el nivel de capitalización ajustada por riesgos más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de la calificación se encuentra la participación pequeña de mercado de la compañía, aun así, su índice combinado y sus niveles de rentabilidad comparan bien con la industria.

Sompo México inició actividades en 1998; la compañía suscribe daños y funge como centro de actividad estratégica a partir del cual SJ planea continuar expandiendo sus operaciones a otros mercados de América Latina. Sompo México sigue la estrategia internacional del grupo y suscribe principalmente negocios referidos por parte de SJ, pero con un interés creciente en el mercado nacional.

La capitalización ajustada por riesgos de Sompo México también es respaldada por el sólido programa de reaseguro y bajo perfil de retención de la compañía, así como por utilidades históricas reflejadas en métricas de rentabilidad buenas y políticas conservadoras de retención de utilidades. Los resultados de suscripción fuertes de Sompo México se derivan principalmente de la suscripción de negocios referidos por SJ que abarcan a sus clientes globales con operaciones mexicanas, así como también de las comisiones resultantes de un programa de reaseguro diversificado con reaseguradores altamente calificados, entre los cuales se encuentra SJ como líder del programa. Además, las políticas de inversión de la compañía son conservadoras y proporcionan un flujo estable de ingresos que respaldan la utilidad neta.

En 2021, Sompo México logró resultados netos positivos a través de la suscripción rentable, que se vieron reforzados por los ingresos por inversiones, beneficiándose del efecto positivo de la depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense en sus primas emitidas y también en los resultados por inversiones; la compañía registró un índice de retorno al capital del 13.3%. La compañía aún se beneficia por estar integrada a SJ, apalancándose operacionalmente a través de los mismos sistemas, procedimientos y prácticas de administración integral de riesgos.

Acciones de calificación en SJ probablemente resultarán en acciones de calificación equivalentes para Sompo México, a menos que AM Best determine que la importancia estratégica de la subsidiaria mexicana para SJ ha disminuido. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si existe un deterioro material en la capitalización ajustada por riesgos de SJ causado por pérdidas significativas en la inversión o por catástrofes naturales de gran escala. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación si hay un deterioro significativo en el perfil crediticio de la compañía tenedora SOMPO Holdings, incluyendo su capitalización ajustada por riesgos, apalancamiento financiero o cobertura de intereses.

