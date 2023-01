Comunicado de prensa de Business Wire: Amazon.com, Inc.

Amazon Web Services (AWS), una compañía de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunció hoy el lanzamiento de su segunda Región de infraestructura de AWS en Australia, la Región de AWS de Asia Pacífico (Melbourne). A partir de hoy, los desarrolladores, las empresas emergentes, los emprendedores y las compañías, así como las organizaciones gubernamentales, educativas y sin fines de lucro, contarán con más opciones para poder ejecutar sus aplicaciones y atender a los usuarios finales desde los centros de datos de AWS ubicados en Australia. AWS planea invertir aproximadamente $4,5 mil millones (aprox. A$6,8 mil millones) para 2037 a través de la Región de AWS de Asia Pacífico (Melbourne). Para obtener más información sobre la Infraestructura Global de AWS, visite aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

"Australia tiene una sólida historia de innovación técnica y el lanzamiento de una segunda Región de AWS en Australia ofrece una resiliencia aún mayor y permite que más clientes desarrollen aplicaciones basadas en la nube que ayuden a estimular el desarrollo económico en todo el país", señaló Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de servicios de infraestructura de AWS. "La Región de AWS de Asia Pacífico (Melbourne) se agrega a nuestra continua expansión de infraestructura e inversiones en Australia desde que lanzamos la Región de AWS de Asia Pacífico (Sídney) en 2012. Estamos orgullosos de profundizar nuestra inversión impulsando la creación de trabajos locales, desarrollando habilidades en la nube y creando oportunidades para el crecimiento y la colaboración con nuestros clientes locales y socios de AWS".

"Sabemos lo importante que es el acceso a infraestructura segura en la nube para las empresas de Victoria, y ofrecer más opciones brindará un refuerzo a la economía, apoyará la innovación y ayudará a crear nuevos trabajos a nivel local", expresó el Ministro de Comercio e Inversión de Victoria, Tim Pallas.

Con el lanzamiento de la Región de AWS de Asia Pacífico (Melbourne), AWS cuenta con 99 zonas de disponibilidad en 31 regiones geográficas, y planes para lanzar 12 zonas de disponibilidad más y otras cuatro regiones de AWS en Canadá, Israel, Nueva Zelanda y Tailandia. Las regiones de AWS se componen de zonas de disponibilidad que colocan la infraestructura en ubicaciones geográficas distintas y separadas. La Región de AWS de Asia Pacífico (Melbourne) consta de tres zonas de disponibilidad y se suma a la región ya existente de AWS de Asia Pacífico (Sídney), que abrió en noviembre de 2012. Las zonas de disponibilidad están ubicadas lo suficientemente lejos unas de otras para respaldar la continuidad del negocio de los clientes y lo suficientemente cerca como para proporcionar baja latencia para aplicaciones de alta disponibilidad que utilizan múltiples zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad tiene energía, refrigeración y seguridad física independientes y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja. Los clientes de AWS enfocados en la alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en varias zonas de disponibilidad con el objeto de lograr una tolerancia a fallos aún mayor.

El lanzamiento de la Región de AWS de Asia Pacífico (Melbourne) permitirá a los clientes locales con preferencia de residencia de datos que almacenen datos de manera segura en Australia, a la vez que brindan a los clientes una latencia aún menor para impulsar una mayor productividad, más eficacia en las operaciones comerciales y rendimiento de aplicaciones mejorado en tiempo real. Los clientes tendrán acceso a tecnologías de AWS avanzadas para impulsar la innovación, que incluyen cómputos, almacenamiento, redes, aplicaciones comerciales, herramientas de desarrollo, análisis de datos, seguridad, aprendizaje automático e inteligencia artificial.

AWS también publicó un estudio de impacto económico que estima que el gasto de la empresa proyectado para la construcción y operación de la nueva Región generará más de 2500 puestos de trabajo de tiempo completo por año entre sus proveedores externos, con una inversión planificada de $4,5 mil millones (aprox. A$6,8 mil millones) en Australia para 2037. La inversión incluye gastos de capital en la construcción de centros de datos, gastos operativos como los costos continuos de servicios públicos e instalaciones, y la compra de bienes y servicios de empresas regionales. Estos trabajos serán parte de la cadena de suministro de AWS en Australia, que incluyen puestos de trabajo en la construcción, el mantenimiento de instalaciones, la ingeniería, las telecomunicaciones y en la economía del país en general. También se estima que la construcción y la operación de la Región de AWS de Asia Pacífico (Melbourne) agregará aproximadamente $10,6 mil millones (aprox. A$15,9 mil millones) al PBI de Australia para 2037.

Los clientes dan la bienvenida a la Región de AWS de Asia Pacífico (Melbourne)

Cientos de miles de organizaciones de Australia están entre los millones de clientes activos que utilizan AWS en más de 190 países de todo el mundo. Las empresas de Australia eligen a AWS para innovar y ayudar a acelerar los tiempos en el mercado. Entre los clientes que utilizan AWS se incluyen Airtasker, Animal Logic, ANZ Bank, Atlassian, Canva, Cochlear, Commonwealth Bank of Australia, Jim's Group, Kmart, Lion, Lovisa, National Australia Bank, Optus, PEXA Group, Pizza Hut, Smiling Mind, Swimming Australia, Target, Telstra, Ticketek, Woodside Energy y Youfoodz. Los clientes del sector público australiano utilizan a AWS para ayudar a reducir costos y atender mejor a los ciudadanos locales. Entre estos clientes se incluyen FrontierSI, Melbourne Genomics Health Alliance, Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), University of Melbourne y Victorian Land Registry Services. Las empresas emergentes australianas, que incluyen a Brighte, FloodMapp, FrankieOne, Illuvium, Law On Earth, Littlepay, Mr Yum, Omniscient Neurotechnology (o8t), Reejig y Swoop Aero, están construyendo sus negocios con el uso de AWS para escalar rápidamente a nivel nacional y expandirse en todo el mundo.

ANZ Bank ofrece productos y servicios bancarios y financieros a más de 8,5 millones de clientes minoristas y comerciales, y opera en 32 mercados. "Nuestro plan es desplegar cargas de trabajo y aplicaciones orientadas de AWS a través de la Región de AWS de Asia Pacífico (Melbourne) desde el primer día y queremos que sea nuestra ubicación principal de AWS a largo plazo", manifestó Gerard Florian, ejecutivo de grupo de Tecnología en ANZ. "La latencia más baja y el rendimiento más alto que esperamos de la nueva Región de AWS en Melbourne nos ayudará a mejorar la experiencia de nuestros clientes y acelerar la adopción en la nube".

Littlepay es una empresa de tecnología financiera con sede en Melbourne que trabaja con más de 250 proveedores de transporte y movilidad que permite pagos sin contacto en autobuses locales, redes de la ciudad y sistemas nacionales de transporte público. "Nuestra misión es generar una experiencia de pago universal en todo el mundo, que requiere una infraestructura global de clase mundial que pueda crecer con nosotros", dijo Amin Shayan, presidente y director ejecutivo de Littlepay. "Para impulsar una experiencia impecable para nuestros clientes, tomamos y procesamos más de 1 millón de transacciones por mes en tiempo real usando AWS, lo que nos permite generar informes que nos ayudan a mejorar nuestros servicios. Nos entusiasma el lanzamiento de la segunda Región de AWS en Australia, dado que nos da acceso a tecnologías avanzadas, tales como aprendizaje automático e inteligencia artificial, a una latencia más baja para ayudar a que el transporte sea una experiencia más sencilla y placentera".

PEXA Group opera una plataforma de transferencias digitales de propiedades líder en Australia, que ofrece una experiencia de transferencia eficaz, fiable y segura para los compradores y vendedores de viviendas. "La resiliencia operativa es central en nuestro compromiso para con los clientes y nuestras exigencias reguladoras. Ese es el motivo por el cual es una prioridad principal estratégica para PEXA", mencionó Eglantine Etiemble, directora de tecnología de PEXA Group. "El lanzamiento de una segunda Región de AWS en Australia hace posible que despleguemos aplicaciones de manera segura en múltiples regiones para mejorar la disponibilidad y el rendimiento de nuestra plataforma PEXA y seguir ayudando a que más de 20 000 familias por semana se establezcan antes en sus casas".

RMIT es una universidad pública de investigación con más de 96 000 alumnos a nivel global. "El lanzamiento de una Región de AWS en Melbourne nos da capacidad adicional para ayudar a los investigadores, estudiantes y académicos a ofrecer resultados de investigación de clase mundial que beneficien a la sociedad", señaló el profesor Calum Drummond, vicerrector de Investigación e Innovación y vicepresidente de RMIT. "Lanzamos de manera reciente la facilidad de AWS Cloud Supercomputing de la RMIT University, conocida como RACE. Los investigadores de RMIT utilizan RACE para progresar en tecnología de baterías, fotónica y ciencias geoespaciales. La baja latencia y el alto rendimiento de la Región de AWS en Melbourne, combinado con nuestra red de fibra privada de alta banda ancha, le permitirá a los investigadores y estudiantes innovar más allá de las limitaciones de los centros de datos tradicionales en el sitio".

Los socios de AWS con sede en Australia dan la bienvenida a la Región de AWS de Asia Pacífico (Melbourne)

La AWS Partner Network (APN) incluye decenas de miles de proveedores de software independientes (ISV) e integradores de sistemas (SI) en todo el mundo. Los socios de AWS crean soluciones y servicios innovadores en AWS, y APN ayuda proporcionando soporte comercial, técnico, de comercialización y de lanzamiento al mercado a los clientes. Los proveedores de software independientes (ISV), integradores de sistemas (SI) y socios consultores de AWS ayudan a los clientes empresariales y del sector público a migrar a AWS, implementar aplicaciones de misión crítica y proporcionar una gama completa de servicios de monitoreo, automatización y administración para los entornos de nube de los clientes. Entre los ejemplos de los socios de AWS con sede en Australia se incluyen Cevo, CMD Solutions, DiUS, IntelligenceBank, Local Measure, NCS, Stax, Unleash live, Urban.io y Versent. Para obtener la lista completa de socios de AWS, visite aws.amazon.com/partners.

Cevo es un socio de consultoría avanzada de AWS que ofrece servicios en la nube, tales como migración, análisis de datos y servicios gestionados en empresas australianas, entre las que se incluyen David Jones, Insignia Financial, MYOB y Jim's Group. "Trabajar con AWS nos ha permitido expandir nuestro equipo a más de 60 consultores en los últimos 12 meses para cumplir con la mayor demanda para desplegar entornos de nube altamente regulados", expresó James Lewis, presidente y director ejecutivo de Cevo. "A medida que la adopción en la nube sigue escalando, vemos que más clientes -en particular, en los sectores financieros, gubernamentales y minoristas- se trasladan a la nube para buscar modernización avanzada y capacidad analítica para idear, diseñar y construir servicios enfocados en el cliente. Con la Región de AWS de Asia Pacífico (Melbourne), podemos permitirle a los clientes que experimenten más a mayor escala, mientras que brindamos garantías de que sus datos se almacenan de manera segura en Australia".

Compromiso con la sostenibilidad

Como parte de The Climate Pledge, Amazon se compromete a alcanzar cero emisiones netas de carbono en todas sus empresas para 2040, y está estableciendo una ruta para abastecer sus operaciones con energía totalmente renovable para 2025, cinco años antes de la fecha objetivo inicial de 2030. Amazon es el mayor comprador corporativo de energía renovable del mundo, y a finales de 2021 alcanzó el 85 % de la energía renovable en todas sus empresas. Además, AWS tendrá una positividad hídrica para 2030, que devolverá a las comunidades más agua de la que usa en sus operaciones directas. Amazon tiene tres inversiones de energía renovable en Australia, que incluye un parque eólico en Hawkesdale, Victoria, y dos parques solares en Nueva Gales del Sur, en Gunnedah y Suntop. Cuando los tres proyectos estén totalmente operativos, se espera que estas inversiones en energía renovable generen 717 000 megavatios de horas de energía renovable por año, el equivalente al uso de energía anual de casi 115 000 hogares australianos. En la actualidad, Amazon tiene 57 proyectos de energía renovable en todo Asia Pacífico.

