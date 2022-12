Comunicado de prensa de Business Wire: American Bureau of Shipping and Boston Consulting Group

Boston Consulting Group (BCG), consultoría de gestión global y asesora líder en descarbonización para el sector marítimo, y American Bureau of Shipping (ABS), líder a nivel mundial en la provisión de servicios de clasificación para las empresas y activos marítimos y de alta mar, firmaron hoy un memorando de entendimiento para unir su experiencia técnica y de consultoría en los sectores marítimos y de alta mar, y brindar ayuda conjunta en la trayectoria de descarbonización de los clientes.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221207005878/es/

(Left to Right) ABS Chairman, President and CEO Christopher J. Wiernicki and Peter Jameson, Partner and Global Lead for Climate and Sustainability in BCG's Infrastructure, Transport and Cities practice, sign MOU to provide joint support to clients' decarbonization journeys. (Photo: Business Wire)

ABS tiene un conocimiento profundo y experiencia en los sectores marítimos y de alta mar, así como también una extensa perspectiva en el panorama regulador del sector dinámico y una red global de centros de sostenibilidad.

BCG ofrece perspectiva estratégica, gestión de cambio y diseño de transición que brinda una exclusiva proposición de principio a fin para captar los beneficios futuros en la cadena de valor marítima y de alta mar.

Peter Jameson, socio y líder global para el Clima y la Sostenibilidad en el área de Infraestructura, Transporte y Ciudades de BCG, expresó: "La gran incertidumbre en torno a la reglamentación, tecnología y los nuevos mercados exige que cada uno de los participantes de toda la cadena de valor marítimo trabajen de manera conjunta. Al tomar una posición de liderazgo audaz, incluso con la incertidumbre, generará una ventaja para los pioneros y empresas sostenibles para los seguidores".

Christopher J. Wiernicki, presidente, gerente y director ejecutivo de ABS, manifestó: "Nos entusiasma unir a dos marcas reconocidas en el sector y a nivel global para ayudar en la industria marítima, los gobiernos, fletadores, proveedores, astilleros y armadores a afrontar los desafíos y oportunidades de la descarbonización. ABS está construida para participar en el punto óptimo de la seguridad, la tecnología y las reglamentaciones, mientras que BCG está construida para participar en el punto óptimo de la estrategia, la transformación y la gestión del cambio. La unión de estas capacidades brindará una oferta única para ayudar al sector a destrabar de manera segura el valor, gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades en el ciclo de vida de la transición a la energía limpia en un mundo cambiante. El éxito es un deporte en equipo y, juntos, ABS y BCG marcarán una diferencia".

La nueva proposición conjunta ayudará a los clientes a lograr sus objetivos de cero emisiones netas, apoyando a los dueños de activos en sus esfuerzos para explorar las opciones factibles para el mejoramiento operativo y técnico, asesorar en las tecnologías de captura de carbono, y la introducción de combustibles alternativos y de baja emisión de carbono, entre otros servicios consultivos que apoyan las estrategias de reducción de carbono.

La oferta BCG/ABS también está destinada a aquellos que buscan oportunidades ofrecidas por la transición a cero neto. Esto incluiría todas las empresas que se alimentan en la cadena de valor de bajo carbono para los sectores en alta mar, entre los que se incluyen los productores de energías renovables, el desarrollo de flotas de bajo carbono y la acumulación en el fondo marino, entre otros.

Notas a los editores

Boston Consulting Group se asocia con líderes en el comercio y la sociedad para abordar sus desafíos más importantes y captar sus mejores oportunidades. BCG fue pionera en estrategia comercial cuando se fundó en 1963. Hoy, trabajamos de manera estrecha con los clientes para adoptar un enfoque de transformación que apunta a beneficiar a todas las partes interesadas, empoderando a las organizaciones para crezcan, construyan una ventaja competitiva sostenible e impulsen un impacto positivo en la sociedad.

Nuestros diversos equipos globales aportan experiencia industrial y funcional y una amplia gama de perspectivas que cuestionan el status quo y generan cambios. BCG ofrece soluciones a través de la consultoría de gestión de vanguardia, tecnología y diseño y empresas digitales y corporativas. Trabajamos en un modelo de colaboración único en toda la firma y en todos los niveles de la organización del cliente, impulsados por el objetivo de ayudar a nuestros clientes a prosperar y permitirles que hagan del mundo un lugar mejor.

Acerca de ABS

ABS, proveedor líder a nivel mundial de clasificación y servicios de asesoramiento técnico para los sectores marítimos y de alta mar, se compromete a establecer estándares de seguridad y excelencia en el diseño y la construcción. Centrado en la aplicación segura y práctica de tecnologías avanzadas y soluciones digitales, ABS trabaja con la industria y los clientes para desarrollar un cumplimiento preciso y rentable, un rendimiento optimizado y una eficiencia operativa para los activos marítimos y en alta mar.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221207005878/es/

Contacto

Contacto con la prensa de ABS: Gareth Lewis, glewis@eagle.org

Contacto con la prensa de BCG: Seb Button, SButton@webershandwick.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.