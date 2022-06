Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global unifica aún más su plataforma en el Medio Oriente con la adopción de la marca Andersen por parte del estudio jurídico Sharp and Beyond, una firma colaboradora desde 2020, con sede en Ramallah.

Andersen en Palestina presta servicios personalizados de asesoramiento legal y empresarial para corporaciones, pequeñas y medianas empresas (pymes), empresas familiares, empresas emergentes, inversores, profesionales empresarios, aceleradores y organizaciones nacionales e internacionales. Los profesionales de la firma asesoran a sus clientes en cada etapa de la empresa: desde la estructura organizativa hasta las operaciones, la expansión y el crecimiento. La adopción de la marca por parte de esta firma expande la presencia regional de la organización y representa la relación cultural y sinérgica que existe entre las firmas miembro de Andersen Global.

"Al convertirnos en una firma miembro de Andersen Global, podemos adoptar las mejores prácticas internacionales y brindar a nuestros clientes servicios muy especializados y de alta calidad, lo que respalda nuestra visión progresista y emprendedora de desempeñar una función activa y ser una firma líder en el mercado", dijo el socio gerente Suhaib Sharif. "Juntos, con el resto de las firmas miembro, proporcionaremos una cobertura integral que aporta un valor importante a las operaciones de negocios de nuestros clientes, tanto a nivel regional como mundial".

El presidente global y director ejecutivo de Andersen, Mark Vorsatz, añadió: "La adopción de la marca Andersen en Palestina demuestra la fortaleza cada vez mayor de nuestra plataforma en el Medio Oriente y nuestro compromiso de desarrollar una organización insignia que establece el estándar de los servicios independientes y sinérgicos a nivel mundial".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 11 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 360 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradores.

