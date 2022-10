Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global sigue ampliando su alcance en Eslovaquia mediante un acuerdo de colaboración con el bufete de abogados CLS Cavojský & Partners, que complementa las capacidades fiscales de la organización en el país.

CLS Cavojský & Partners, fundado en 2006, está dirigido por el socio gerente Peter Cavojský y opera desde Bratislava. El equipo de profesionales ofrece un servicio completo en materia de derecho mercantil, laboral, bancario y de seguros, competencia, insolvencia, inmobiliario, cumplimiento normativo, contratación pública y derechos de propiedad intelectual. El bufete también es reconocido sistemáticamente por The Legal 500 e IFLR 1000.

"A lo largo de los años, nuestro bufete ha sido reconocido como un bufete líder debido a nuestro enfoque centrado en el cliente y al profundo entendimiento de las necesidades de nuestros clientes", afirmó Peter. "Colaborar con las personas de ideas afines de Andersen Global refuerza la trayectoria de crecimiento de nuestro bufete a medida que seguimos ampliando nuestro alcance global y nuestras capacidades para ofrecer un servicio de conexión directa en toda la región y a nivel mundial".

"Peter y su equipo han demostrado sistemáticamente su dedicación a la administración y al mejor servicio de su clase, lo que les permitirá establecer sólidas relaciones de trabajo con los miembros y las firmas colaboradoras de la región", agregó el presidente de Andersen Global y CEO de Andersen, Mark Vorsatz. "Nuestra colaboración con CLS Cavojský & Partners mejora la cobertura de nuestra organización global mientras seguimos prestando un servicio integrado a nivel mundial".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro legalmente separadas e independientes compuestas por profesionales fiscales y legales en todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta ahora con más de 12.000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 380 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

