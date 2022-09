Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global continúa expandiéndose en África mediante la incorporación de la firma de colaboración HIMA, una firma impositiva etíope con sede en Addis Ababa.

Fundada en 2015 y bajo el liderazgo del socio gerente Nabiyu Feto, HIMA trabaja en forma estrecha con los clientes para ofrecerles soluciones impositivas integrales que satisfagan sus necesidades de negocios en el mercado emergente etíope.

"El mercado impositivo etíope es un sector en desarrollo y en permanente evolución", comentó Nabiyu. "En los últimos años, nuestra firma ha pasado a ser una de las líderes del mercado. Gracias a nuestra colaboración con Andersen Global, se mejoraron nuestras capacidades de servicio, lo que nos permite continuar abordando las necesidades de los clientes a partir de recursos adicionales y el apoyo de una firma global".

"Nabiyu ha desarrollado una sólida práctica en Etiopía y ha demostrado el compromiso asumido por la firma respecto de la administración", comentó Mark Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. "El vasto conocimiento que poseen sobre el mercado será un activo de incalculable valor para nuestros clientes, ya que los impuestos siguen siendo un sector en desarrollo en el país y ellos mantienen una ventaja competitiva en el mercado. A partir de esta colaboración, podremos posicionarnos mejor para lograr un mayor crecimiento mientras forjamos nuestra presencia y desarrollamos nuestras capacidades en África".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro individuales y con independencia legal formada por profesionales de las áreas impositiva y jurídica de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro de los EE.UU. Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta ahora con más de 12.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 380 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas de colaboración.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220906005097/es/

Contacto

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.