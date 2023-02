Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global progresa en la cobertura suiza a través del Acuerdo de Colaboración con Exactio, lo que agrega mayores capacidades de movilidad global a la presencia existente de la organización en la región.

Exactio, que funciona desde Basel y está liderada por los socios gerentes Per Melberg, Selim Bucher, Karin Verheijen y Alberto Perez, ofrece servicios profesionales y de movilidad global tanto a clientes privados como corporativos. El equipo de la firma tiene más de 75 años de experiencia combinada trabajando dentro del panorama comercial suizo y se especializa en impuestos internacionales, pagos de nómina, cumplimiento con el seguro social y requisitos de información del empleador.

"Nuestra firma mantiene sólidas relaciones con nuestros clientes ofreciendo impactantes soluciones innovadoras que cumplen con sus necesidades comerciales", expresó Karin. "Al colaborar de manera estrecha con la firma miembro existente y la firma colaboradora en Suiza nos permite expandir aún más nuestras capacidades y ofrece la oportunidad de crecimiento, dado que estamos dedicados a proveer el mejor servicio en su clase a nuestros clientes a nivel local y global".

"El conocimiento de Per, Karin y de sus equipos en materia del sector de movilidad global apoya nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes una solución holística a nivel mundial y proyecta una relación de trabajo sinérgica con las firmas miembro de nuestra organización y firmas colaboradoras", manifestó el presidente de Andersen Global y presidente y director ejecutivo de Andersen, Mark Vorsatz. "Este es un enfoque permanente de nuestra empresa para agregar más servicios transfronterizos individuales y extender nuestras capacidades en ayudar a las empresas en esta área. Formalizaremos una estructura para esta línea de servicios en un futuro cercano".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro legalmente separadas e independientes que incluye profesionales del área legal e impositiva en todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 13 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 390 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005214/es/

Contacto

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.