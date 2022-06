Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global anuncia que Awael, una firma colaboradora desde 2019 con sede en Baréin, ahora es una firma miembro de la asociación, y es la última firma que adoptó la marca Andersen, lo que mejora aún más la presencia global de la organización en el Medio Oriente para satisfacer la creciente demanda de las soluciones eficientes en la región.

Fundada en 2014, Andersen en Baréin ofrece un conjunto completo de servicios impositivos y de asesoramiento, que incluyen cumplimiento, litigio, manejo de riesgos, diligencia debida, gobierno corporativo y optimización de procesos comerciales. La firma, liderada por el director general de la oficina Abbas Radhi, brinda soluciones integrales a clientes que van desde entidades públicas hasta empresas emergentes y administradas por sus propietarios.

"Nuestra firma ha crecido de manera extraordinaria durante los últimos años y la adopción de la marca Andersen es el próximo paso en el desarrollo de nuestra firma", indicó Abbas. "Al convertirnos en una firma miembro de Andersen Global nos posicionamos para atender mejor a nuestros clientes con los mejores servicios en su clase y sin fronteras. Esperamos trabajar junto con las otras firmas miembro de la región mientras nos esforzamos por ser una firma líder en la región y en el país".

Mark Vorsatz, presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen, agregó: "Abbas y su equipo tienen relaciones laborales sinérgicas y sólidas con las otras firmas miembro de la región. La firma ha brindado información valiosa al mercado en evolución de Baréin y nos permitirá mantener una ventaja competitiva en la región".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 11 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 360 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradores.

