Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global celebra un acuerdo de colaboración con LAS Legal Consultancy & Law, una firma establecida en Montserrat, lo que significa el compromiso de la organización global de impulsar el crecimiento y generar resultados en el Caribe.

Fundada en 2015, LAS Legal está dirigida por la socia gerente Lovetta Silcott. La firma asesora a clientes locales e internacionales con sus capacidades en derecho corporativo y comercial, regulación financiera, gobernanza corporativa, formación de empresas, quiebras y liquidaciones.

"Durante los últimos años, hemos priorizado y desarrollado sólidas relaciones de trabajo con nuestros clientes", dice la socia gerente Lovetta Silcott. "El alcance de Andersen Global en mercados clave nos posicionará mejor al crear soluciones de calidad a favor de nuestros clientes mientras nos esforzamos por convertirnos en un proveedor líder de servicios legales en Montserrat".

"El impulso y la visión de Lovetta para la empresa se alinean estrechamente con los propios valores de Andersen Global, mejorando nuestra ventaja competitiva en la región", dijo Mark Vorsatz, presidente y director ejecutivo de Andersen Global. "A medida que nuestra organización continúa enfocándose en expandir nuestra plataforma global, nuestra colaboración con LAS Legal nos posiciona hacia un mayor crecimiento con el objeto de servir mejor a nuestros clientes en Montserrat y la región del Caribe".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 12 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 370 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradores.

