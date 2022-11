Comunicado de prensa de Business Wire: Ankex

Ankex anuncia el lanzamiento de un nuevo tipo de bolsa híbrida de criptoderivados que ofrece operaciones bursátiles sofisticadas y transparencia desde la autocustodia segura de un monedero descentralizado.

El lanzamiento se produce en un momento en el que los acontecimientos recientes han hecho añicos la confianza de los inversores y han llamado la atención sobre las importantes compensaciones en materia de seguridad y rendimiento que los inversores se ven obligados a aceptar cuando negocian en bolsas de criptoactivos centralizadas o descentralizadas.

Si bien las bolsas centralizadas suelen ofrecer mayor liquidez, menor latencia y diferenciales menos amplios, los inversores se ven obligados a entregar sus fondos a un monedero gestionado por la bolsa, que es vulnerable a la piratería o a las malas prácticas.

El modelo híbrido de Ankex elimina esta disyuntiva y facilita la negociación de alto rendimiento desde una autocustodia segura, uno de los principales beneficios de las bolsas descentralizadas.

Al operar en Ankex, los activos de los usuarios permanecen en carteras seguras (o bóvedas) protegidas por el MPC descentralizado de Qredo (dMPC) y ubicadas en su blockchain de capa 2. Dado que no hay activos bloqueados en la bolsa, los usuarios pueden maximizar la eficiencia del capital al poder utilizar los fondos instantáneamente desde su bóveda en otras oportunidades bursátiles y Web3 a medida que van surgiendo.

Además, hay otras ventajas para los usuarios de Ankex, como por ejemplo, la verificación en tiempo real de las pruebas de reservas de todos los participantes en la bolsa y la elaboración de informes completos sobre la liquidación.

Ankex ha sido construido por un equipo de profesionales experimentados de otras bolsas de criptoactivos. El proyecto ha recibido el apoyo de la rama de inversión de Qredo, Qredo Ventures. La bolsa se lanzaría el año que viene y hoy se ha abierto la lista de espera para inscribirse en el acceso prioritario y recibir más noticias.

"Dados los acontecimientos de las últimas semanas, hay un nuevo apetito por las capacidades sofisticadas de operación bursátil sin necesidad de tener que confiar en un tercero o ceder el control de sus activos", subrayó Alex Petryk, del equipo de marketing de Ankex. "La nueva metodología híbrida de Ankex resuelve esta disyuntiva y ofrece a los inversores lo mejor de los mundos centralizado y descentralizado. Estamos encantados de que la arquitectura dMPC y de capa 2 de Qredo desempeñe un papel tan importante en esta nueva plataforma que ha venido a revolucionar el sector".

Acerca de Ankex

El equipo de Ankex está compuesto por tecnólogos experimentados, listos para cambiar la forma de operar con criptoderivados. Diseñado para los inversores de todos los tamaños, Ankex es un nuevo tipo de bolsa híbrida que combina las ventajas de un lugar de comercio centralizado, con la seguridad, el control y la transparencia que ofrecen las bolsas descentralizadas sin custodia. No se pierda este espacio.

Acerca de Qredo

Qredo es una infraestructura de gestión de activos digitales descentralizados y un conjunto de productos diseñados para abrir nuevas oportunidades en activos digitales y finanzas descentralizadas para los inversores institucionales. Su protocolo blockchain de capa 2 permite a los usuarios transferir y liquidar sin problemas BTC, ETH, BNB Chain, Solana, Polkadot y tokens ERC-20. Los activos están protegidos por la computación entre varias partes (multi-party computation, MPC) Gen 2.0 de Qredo, que proporciona seguridad bancaria de primer nivel y gobierno corporativo de grado institucional.

