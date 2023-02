Comunicado de prensa de Business Wire: Apex Systems IR

Apex Systems, empresa líder en servicios tecnológicos, ha recibido la certificación como Great Place to Work® - Reino Unido. A través del proceso de certificación, Great Place to Work recoge la valiosa opinión de los empleados mediante una encuesta denominada Trust Index? basada en la investigación, además de los detalles sobre los programas y prácticas que hacen que nuestro lugar de trabajo sea único. Las organizaciones que obtienen una puntuación superior al 65 % en el Trust Index obtienen la certificación Great Places to Work. Esto hace destacar a Apex, ya que más del 93 % de los empleados de Best Workplace? recomendarían de manera especial los servicios y productos de su organización.

