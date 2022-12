Comunicado de prensa de Business Wire: Arajet

Arajet, la línea aérea dominicana de precios bajos, lanzó una promoción para visitar República Dominicana en año nuevo partiendo desde Colombia, México y Ecuador por 9,99 dólares, impuestos incluidos. La promoción comenzó el 22 de diciembre y es válida hasta el 31 de este mes desde Ciudad de México, Cancún, Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Quito y Guayaquil.

La promoción ofrece boletos de ida desde destinos ubicados En América del Norte y del Sur con impuestos, tasas y combustible incluido en la tarifa inteligente, que además incluye un elemento personal como una mochila de viaje. Esto puede personalizarse en función de las necesidades del pasajero agregando una o dos valijas despachadas.

"Queremos que más latinoamericanos celebren la víspera de año nuevo en República Dominicana", señaló Víctor Pacheco Méndez, director ejecutivo y fundador de Arajet. "Desde nuestro centro en el Aeropuerto Internacional Las Américas, en Santo Domingo, nuestros pasajeros pueden disfrutar de destinos y playas de ensueño a solo unas horas, como Puerto Plata, Cabarete, Sozúa, Samaná, Bayahibe, Punta Cana, con una oferta adicional de más de 83.000 habitaciones de hotel que existen en nuestro país para todos los presupuestos".

República Dominicana es el segundo país más grande y diverso del Caribe, con más de 1600 kilómetros de costa, 400 de ellos con las mejores playas del mundo. De hecho, fue el único destino que registró un aumento positivo en visitas de turistas este año con 6 millones 500 mil, superando en un 5 % los niveles prepandemia de 2019. "Los mexicanos, los colombianos y los ecuatorianos que visitan Santo Domingo podrán descansar en una ciudad con un puerto que posee un clima tropical espectacular, probar las maravillas gastronómicas de cientos de restaurantes en la ciudad y visitar las ruinas coloniales más antiguas del continente americano", concluyó Pacheco.

Arajet busca energizar e impulsar la industria de la aviación comercial mediante la democratización del transporte aéreo, posibilitando que cada vez más personas vuelen y disfruten de las maravillas de República Dominicana en las unidades más modernas del mercado, que consumen un 14 % menos de combustible que los aviones de fuselaje estrecho convencionales, además de un 40 % menos de contaminación sonora por viaje.

Acerca de Arajet

Arajet es la primera línea aérea de precios bajos en la región del Caribe, y comenzó a operar en septiembre de 2022 desde su base en el Aeropuerto Las Américas, en Santo Domingo, bajo el certificado de operador aéreo AOC desde República Dominicana. Arajet operará una nueva flota de unidades Boeing 737MAX-8, que ofrecen viajes seguros y accesibles hacia y desde República Dominicana a distintos destinos en América del Norte, Central y del Sur, además de la región del Caribe. Más información en www.Arajet.com.

Medios de comunicación: Geraldine Villasmil, gerenta de comunicaciones Geraldine.Villasmil@arajet.com

