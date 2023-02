Comunicado de prensa de Business Wire: Arajet

Arajet, la aerolínea de tarifa baja de República Dominicana, se ha convertido en la aerolínea internacional más grande del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (NLU) en cuanto a pasajeros transportados desde que comenzó a operar en septiembre de 2022. Desde esa fecha, cuando Arajet dio inicio a todas sus operaciones en México, transportó 14 944 pasajeros, convirtiéndose en el líder del tráfico internacional de pasajeros, con República Dominicana como el principal destino internacional del aeropuerto.

"Es un gran placer de tener a Arajet entre las aerolíneas internacionales que operan en AIFA. Su ruta directa a Santo Domingo fortalece los lazos de cooperación e intercambio entre México y República Dominicana", dijo Isidoro Pastor, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

"Estamos muy orgullosos de nuestra presencia en México", dijo Víctor Pacheco Méndez, director general y fundador de Arajet. "México es el segundo socio comercial de República Dominicana, y Arajet ha logrado cristalizar nuestro interés mutuo en fortalecer el intercambio económico, turístico y comercial".

Con una flota de cinco nuevos aviones Boeing 737 MAX 8 que ahorran 14% más de combustible que los aviones de pasillo único del mercado y generan 40% menos la contaminación acústica, Arajet opera su ruta a la Ciudad de México con cuatro frecuencias semanales los días lunes, miércoles, jueves y sábados.

Arajet ya inauguró 17 destinos de su red inicial y cuenta con conexión de Santo Domingo con vuelos directos a la Ciudad de México y Cancún en México; San José en Costa Rica; San Salvador en El Salvador; Ciudad de Guatemala en Guatemala; Lima en Perú, Quito y Guayaquil en Ecuador; Aruba, Curaçao, Jamaica y Saint Martin en el Caribe; and Cali, Barranquilla y and Cartagena en Colombia.

Acerca de Arajet

Arajet es la primera aerolíneade tarifas bajas de la región del Caribe y comenzó a operar en septiembre de 2022 desde su base en el aeropuerto Las Américas en Santo Domingo, con su certificado de operador aéreo (COA) de la República Dominicana. Arajet operará una nueva flota de aviones Boeing 737MAX-8 que ofrecen viajes seguros y asequibles desde y hacia la República Dominicana a varios destinos en América del Norte, Central y del Sur y la región del Caribe. Para más información, visite www.Arajet.com.

