Comunicado de prensa de Business Wire: Arm

Arm anunció hoy a los nuevos miembros del Directorio, Paul E. Jacobs, presidente y director general de XCOM Labs y ex director general y presidente ejecutivo de Qualcomm Inc. y a Rosemary Schooler, ex vicepresidenta corporativa y gerenta general de Ventas del Centro de Datos e IA de Intel. Ambos aportan a Arm una importante experiencia en empresas públicas que abarca el desarrollo tecnológico, la estrategia empresarial y la gestión corporativa, mientras que la empresa se prepara para cotizar en bolsa.

