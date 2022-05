Comunicado de prensa de Business Wire: Arthur D. Little

Arthur D. Little (ADL) ha publicado su informe anual insignia sobre energía para 2022, reconociendo las condiciones turbulentas que está experimentando la industria actualmente, además del impulso continuo hacia las emisiones netas cero. El informe se tituta "La Disrupcion es Ahora"

Además de destacar las tendencias clave que están dando forma al mercado de la energía, el informe contiene comentarios de los expertos en energía, recursos y tecnologías limpias de ADL, basados tanto en su propia investigación como en el compromiso con los clientes durante los últimos 12 meses.

El informe identifica tres tendencias clave que están acelarando la transición energética de combustibles basados en hidrocarburos a alternativas más ecológicas:

-- La descarbonización es la tendencia general que tiene un impacto fundamental en el pensamiento estratégico y las futuras decisiones de inversión de las empresas en todos los sectores.

-- La digitalización de las operaciones es otra tendencia importante en todos los sectores, que satisface las necesidades de los mercados impulsados cada vez más por la transparencia, la fluidez y la velocidad de entrega.

-- La descentralización también es particularmente relevante para los sectores de energía y servicios cada vez más basada en soluciones localizadas (parques eólicos, paneles solares, etc.) en lugar de una infraestructura nacional/regional.

Además, el informe identifica que la convergencia es ahora uno de los mayores impulsores del cambio en el mercado. A medida que desaparecen los límites entre los diferentes sectores, las nuevas tecnologías permiten que los "integrantes" disruptivos salten más fácilmente entre ellos, creando nuevas fuentes de ingresos y amenzando a los jugadores ya establecidos.

El informe analiza en detalle las inversiones que realizan las empresas tradicionales en diferentes sectores, incluidos petróleo y gas "upstream y downstream", generación de energía, redes e infrastructura, soluciones y servicios al cliente, residuos, agua, y metales y minería.

Michael Kruse, líder global de la práctica de Energía de ADL, comenta: "Está claro que la mayoría de las empresas del sector de la energía y los recursos necesitarán pasar por un período de cambios sin precedentes si quieren ser aptos para su propósito en un mundo cada vez más descarbonizado", un mundo descentralizado y digitalizado. Deben comenzar de manera diferente y en formas que a menudo están en desacuerdo con sus métodos de trabajo tradicionales, en particular, deben asumir un compromiso general con la circularidad en sus operaciones".

Para descargarse este informe visite: https://tinyurl.com/2p9cz7jh

