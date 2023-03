Comunicado de prensa de Business Wire: Aspen Technology, Inc.

Aspen Technology, Inc. (NASDAQ:AZPN), líder mundial en software industrial, anunció hoy que AES El Salvador ha seleccionado su solución de gestión digital de la red eléctrica (DGM) para brindar un suministro de electricidad perfeccionado, más seguro y eficiente, desde las centrales eléctricas locales a más de 1.5 millones de clientes residenciales y comerciales. La solución de AspenTech sustentará la iniciativa estratégica de AES El Salvador, que se ha propuesto pasar de ser un operador tradicional de redes de distribución eléctrica unidireccional a un operador de sistemas distribuidos (DSO) que facilite las interconexiones con fuentes de energía alternativas y nuevas cargas de energía.

"La implementación del sistema avanzado de gestión de la distribución (ADMS) y del sistema de gestión de los recursos energéticos distribuidos (DERMS) de AspenTech nos permitirá ofrecer una plataforma de distribución confiable, segura y energéticamente eficiente para nuestros objetivos de energía verde de hoy y del futuro", afirmó Daniel Bernárdez, Vicepresidente de Operaciones de AES El Salvador. "Al contar con un sistema de control central, podemos detectar y aislar rápidamente los cortes eléctricos, reduciendo al mínimo el plazo de recuperación durante las emergencias y aumentando sustancialmente la confiabilidad general para nuestros clientes".

La solución de AspenTech suministra tecnología de automatización empresarial de alto rendimiento a los clientes del sector energético en las industrias de la generación, transmisión, distribución, servicios públicos y petróleo y gas de todo el mundo. Además de sus sólidas funcionalidades de control y operación de equipos, su ADMS ofrece aplicaciones avanzadas, por ejemplo, DSCADA avanzado, flujo de potencia de distribución, gestión de órdenes de conmutación, gestión de recursos energéticos distribuidos, localización de fallas, aislamiento y restablecimiento del servicio, así como capacidades de sistema de gestión de interrupciones.

"AspenTech se enorgullece de contribuir con AES El Salvador para ayudarle a cumplir sus objetivos en materia de confiabilidad, seguridad y sostenibilidad a medida que responde a los nuevos desafíos de los mercados energéticos actuales y futuros", afirmó Edwin Stephenson, Vicepresidente de Cuentas Estratégicas de AspenTech. "La implementación de nuestra solución de gestión de red digital le permite a AES satisfacer de forma confiable las demandas de su amplia base de clientes, mientras aborda los retos técnicos del futuro aunados con los imperativos de sostenibilidad".

Acerca de AES

AES El Salvador es una filial de AES Corporation (NYSE: AES), compañía mundial de energía que figura en la lista Fortune 500. En El Salvador, AES acelera el futuro de la energía con sus tres divisiones:

-- División de distribución. AES cuenta con cuatro empresas de distribución de energía: AES CAESS, AES CLESA, AES EEO y AES DEUSEM, que prestan servicios a más de 1.5 millones de clientes y abarcan casi el 80% del territorio salvadoreño.

-- División de generación. En la actualidad, AES genera energía a través de 14 plantas, una de biogás y 13 con fuentes solares, contribuyendo aproximadamente con el 25% del total de energía solar producida en el país.

-- División de soluciones. AES promueve soluciones de energía alternativa para los sectores públicos y privados, al desarrollar proyectos de eficiencia energética, construcción y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos, alumbrado público eficiente, además de promover la electromovilidad en el país.

Acerca de Aspen Technology

Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN), empresa líder mundial en software, ayuda a las industrias más vanguardistas a hacer frente al doble desafío global: satisfacer la creciente demanda de recursos de una población en crecimiento acelerado, mientras aseguran la rentabilidad y la sostenibilidad. Las soluciones de AspenTech abordan entornos complejos en los que resulta fundamental optimizar el diseño, la explotación y el ciclo de mantenimiento de los activos. Gracias a nuestra combinación única de cultura de innovación y una amplia experiencia en la industria, nuestros clientes hacen funcionar sus activos de forma más segura, más sostenible, durante más tiempo y con mayor rapidez, y mejorar su excelencia operativa. Para más información, visite AspenTech.com.

