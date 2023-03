Comunicado de prensa de Business Wire: ASU Preparatory Academy

Tras el éxito de su programa piloto de honores único para estudiantes de noveno grado, ASU Preparatory Academy amplía la inscripción para Khan World School en ASU Prep (KWS) a todos los estudiantes de secundaria y preparatoria para el ciclo escolar 2023-24. La expansión acelerada, que responde a la creciente demanda de opciones de aprendizaje digital para estudiantes avanzados, llega tras una evaluación que pone de manifiesto que el rendimiento académico de los estudiantes de KWS está superando con creces las expectativas.

"Con el lanzamiento de los nuevos modelos de aprendizaje, evaluamos cuidadosamente su eficacia para satisfacer las necesidades de los estudiantes y asegurarnos de que mantenemos nuestro compromiso de aumentar el rendimiento académico", declaró Amy McGrath, directora de operaciones de ASU Prep. "Con KWS teníamos grandes expectativas, pero los resultados han sido muchísimo mejores de lo que esperábamos. Es una clara señal de que el programa puede aportar oportunidades muy importantes para los estudiantes acelerados que están motivados por la curiosidad y la alegría de aprender".

Según una evaluación realizada al cabo del primer semestre, los resultados de Matemática de los alumnos de KWS aumentaron una media de 50 puntos desde el comienzo del año (el crecimiento habitual es de 11 puntos). Del mismo modo, las puntuaciones en Inglés/Lengua y Literatura experimentaron un salto notable con un aumento de 48 puntos (el crecimiento habitual es de 10 puntos), y las puntuaciones en Lectura también mostraron un avance apreciable, con un aumento de 35 puntos (el crecimiento habitual es de 10 puntos).

Aunque los resultados son destacables por sí mismos, lo que es aún más notable son los métodos nada convencionales que han hecho que los estudiantes alcancen este nivel de rendimiento, señaló Salman Khan, fundador de Khan Academy y autor de "The One World Schoolhouse: Education Reimagined". "No se trata de una experiencia pasiva, de cruzarse de brazos y absorberlo todo", afirma Khan. "Los estudiantes enmarcan su propia visión del éxito y son responsables de las decisiones y acciones que los impulsan por el camino a su propio ritmo".

KWS, una escuela en línea a tiempo completo, combina la experiencia de ASU Prep y la red Khan (Khan Academy, Khan Lab School y Schoolhouse.world) en un único modelo basado en los principios fundamentales del aprendizaje basado en el dominio, la personalización de la experiencia de cada estudiante y el aprendizaje conjunto como comunidad.

Los estudiantes dominan los conocimientos básicos y exploran los problemas más complejos de la sociedad con el apoyo de sus compañeros y de una red inspiradora de guías de aprendizaje, tutores, orientadores y compañeros de categoría mundial que les ofrecen instrucción personalizada, orientación académica y apoyo social.

Como participantes en el programa acreditado de KWS, los estudiantes avanzan en un plan de estudios superior de preparación para la universidad mediante una combinación de lecciones en línea de gran calidad y a su propio ritmo, tutorías en grupos reducidos y tutorías entre pares. La preparación para el examen de acceso (SAT) forma parte del plan de estudios y los alumnos tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios en la enseñanza secundaria, acelerando su camino hacia la universidad y ahorrando tiempo y dinero una vez que accedan a ella.

La inscripción a KWS ya está abierta para los estudiantes que ingresen a los grados sexto a duodécimo para el semestre de otoño de 2023. El programa es gratuito para los residentes de Arizona. Los estudiantes de otros estados deben pagar la matrícula para asistir, aunque hay posibilidades de obtener becas. Los estudiantes interesados en inscribirse pueden obtener más información sobre los requisitos de admisión y el proceso de solicitud en khanworldschool.com.

Acerca de ASU Preparatory Academy

ASU Preparatory Academy está acreditada por la Universidad Estatal de Arizona y ofrece sus servicios a más de 7000 estudiantes en toda su red. ASU Prep utiliza planes de estudio con enfoques innovadores para preparar a todos los estudiantes para el éxito al graduarse en una universidad. Su misión es diseñar nuevos modelos de eficacia educativa y elevar el rendimiento académico de todos los alumnos. ASU Preparatory Academy tiene escuelas en Phoenix, South Phoenix, Mesa y Casa Grande. Además, ASU Prep Digital presta servicios en línea a estudiantes de K-12 en Arizona y en todo el mundo.

