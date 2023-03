Comunicado de prensa de Business Wire: Axelera AI

Axelera AI, el proveedor de las soluciones más potentes y avanzadas del mundo para la IA en el borde (Edge AI) anunció hoy una asociación estratégica con Advantech. Al combinar la experiencia de Advantech en computadoras de escritorio integradas e industriales y la tecnología disruptiva de IA en el borde de Axelera AI, juntos llevarán la potencia de la inferencia de un centro de datos a los dispositivos en el borde, para que los clientes puedan procesar datos en tiempo real, reduciendo la latencia e incrementando la eficiencia.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230308005429/es/

Axelera AI and Advantech Are Teaming up to Bring the Inference Power of a Data Center to Edge Devices (Graphic: Business Wire)

En apenas 18 meses, Axelera AI:

-- Presentó dos chips

-- Presentó su plataforma de hardware y software Metis AI de última generación

-- Recaudó 37 millones de dólares de financiación

-- Formó un equipo de más de 110 personas (40 doctores) en 12 países europeos.

En Embedded World, Axelera AI expondrá sus nuevos productos, disponibles en una amplia gama de factores de forma estándar que van desde módulos M.2 hasta sistemas preparados para visión. Los productos combinan un rendimiento de procesamiento potente con la tecnología Metis AIPU y la pila de software Voyager SDK que es muy fácil de usar, pero apenas a una fracción del costo y el consumo de energía que tienen las soluciones actuales.

"Estamos encantados de poder exponer nuestro progreso en la creación de productos de visión informática de última generación. La asociación con Advantech ratifica la magnitud de lo que ofrece nuestra plataforma Metis AI y para nosotros es un honor asociarnos con ellos. A medida que crecemos, buscamos personas con talento para nuestro equipo y desarrollar el futuro de la IA en el borde", comentó Fabrizio Del Maffeo, director ejecutivo de Axelera AI.

Visite Axelera AI en el pabellón 2-538 para saber más sobre sus productos, la plataforma Metis AI y las oportunidades de asociación. Los pedidos anticipados de los productos de visión artificial están disponibles en Axelera.ai.

Acerca de Axelera AI

Axelera AI suministra las soluciones más potentes y avanzadas del mundo para la IA en el borde. Su revolucionaria plataforma Metis? AI, una solución integral de hardware y software para la interferencia de la IA en el borde, permite que las aplicaciones de visión por computadora (o visión informática) sean más accesibles, potentes y fáciles de usar que nunca. Con sede en el AI Innovation Center del High Tech Campus de Eindhoven, Axelera AI tiene instalaciones de I+D en Bélgica, Suiza, Italia y Reino Unido y cuenta con más de 110 empleados en 12 países. Su equipo de expertos en software y hardware de IA está formado por profesionales de las principales empresas de IA y de compañías de la lista Fortune 500.

Más información sobre Axelera AI en: www.axelera.ai

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230308005429/es/

Contacto

Merlijn Linschooten press@axelera.ai

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.