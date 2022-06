Comunicado de prensa de Business Wire: Axo Entertainment Group

El Axo Entertainment Group (Toronto, Ontario) y el Dr. Luis Zambrano, biólogo en el Laboratorio de Restauración Ecológica (LRE), han unido fuerzas para asistir en la preservación y la recuperación de los ajolotes en su hábitat natural mexicano. Los ajolotes, pertenecientes a la familia de las salamandras, se encuentran en peligro de extinción en su tierra natal y requieren fondos para la investigación y programas de conservación en un esfuerzo por mejorar el ecosistema mexicano por completo.

El Axo Entertainment Group emitirá un número limitado de tokens no fungibles (NFTs) el 16 de junio de 2022 para apoyar a esta causa. El veinticinco porciento de las ganancias de los NFTs y las regalías asociadas serán donadas a la organización del Dr. Zambrano para acelerar la preservación del ajolote.

Los propietarios de NFTs se unirán para formar el Axo Fight Club. Cada miembro del Axo Fight Club se convertirá en padre adoptivo de un ajolote bajo el atento cuidado del equipo del Dr. Zambrano, que proporcionará actualizaciones sobre el estado de cada uno de éstos.

Los miembros de Axo Fight Club también tendrán acceso a experiencias exclusivas como: salidas y educación medioambiental, eventos en distintas ciudades, participación de celebridades, un foro comunitario, reuniones sociales de miembros, experiencias del metaverso y mucho más.

Los socios fundadores Gabriel Soto e Irina Baeva, actores de alto nivel y filántropos en México, son los principales colaboradores y partidarios del proyecto. Cada uno de ellos está involucrado en numerosas iniciativas personales para defender la causa.

Para más información sobre el Axo Fight Club visite www.axofightclub.com; https://twitter.com/axofightclub y https://www.instagram.com/axofightclub. Para descubrir la pasión del Dr. Zambrano por la preservación del ajolote observe su Ted Talk en https://www.youtube.com/watch?v=hccblbdXXuU.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220613005171/es/

Contacto

Katie Jiang (905) 869-9618 katie@axo.earth

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.