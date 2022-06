Comunicado de prensa de Business Wire: Azelis

Azelis (Brussels:AZE), un proveedor global líder en servicios de innovación en las industrias de especialidades químicas e ingredientes para alimentos, informa que ha firmado un acuerdo para adquirir la mayoría accionaria de ROCSA Colombia, S.A., una reconocida empresa de especialidades químicas con actividad en los mercados de ciencias de la vida y químicos industriales en América del Sur. La adquisición representa una expansión estratégica de la huella del grupo, reforzando la plataforma para llevar a cabo su estrategia de crecimiento en la región.

ROCSA es una de las empresas líderes en distribución de especialidades químicas en Colombia y ha tenido un crecimiento acelerado con presencia en Perú y Centro América. Participa en mercados de ciencias de la vida, principalmente Alimentos y Nutrición, Cuidado Personal, Cuidado del Hogar y Limpieza Institucional, así como en químicos industriales, con una fuerte presencia en CASE (pinturas, recubrimientos, tintas, adhesivos, selladores y elastómeros) y en Aditivos para Plásticos. Con más de 130 colaboradores, que incluyen una fuerza de ventas y un equipo logístico sólido y experimentado, la compañía ofrece servicios a más de 1,900 clientes desde sus oficinas centrales en Colombia y cuatro oficinas adicionales a lo largo de la región.

Dadas las relaciones de largo plazo establecidas por ROCSA con proveedores globales estratégicos, así como importantes proveedores locales y regionales, el portafolio y el conocimiento en los productos de la empresa, amplían significativamente la cadena de valor lateral de Azelis. Esta expansión permite al grupo atender a sus clientes y acelerar el crecimiento en la región. Después del establecimiento del Centro de Innovación Regional en México, la adición del portafolio de productos y capacidades de ROCSA son un acontecimiento significativo en la estrategia de Azelis en América del Sur.

Se espera concluir la transacción durante el tercer trimestre de 2022, después del cumplimiento de las condiciones habituales de cierre.

Dr. Hans Joachim Müller, Director Ejecutivo de Azelis, comenta:

"A través de la adquisición de ROCSA, orgullosamente estamos entrando a Sudamérica con una empresa líder en el mercado. Esta Plataforma estratégica provee a Azelis una base firme sustancial, así como la oportunidad de expandirnos con clientes y representados, en línea con nuestra visión estratégica en la región. Conjuntamente, nuestras capacidades y experiencia combinadas traerán una convincente gama de nuevas e innovadoras soluciones."

Frank Bergonzi, Director Ejecutivo y Presidente de Azelis Americas, comenta:

"Estamos encantados de darle la bienvenida a ROCSA a la familia Azelis. ROCSA trae consigo un robusto portafolio e historial de desempeño, que es un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento en América del Sur. ROCSA mantiene relaciones fuertes con numerosos representados y clientes y además comparten nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Esperamos crecer juntos para convertirnos en el principal proveedor de servicios de innovación en la región."

Carlos Yaipen, Director Ejecutivo en ROCSA Colombia S.A., agrega:

"Esperamos unir fuerzas con el equipo de Azelis para servir aún mejor a nuestros clientes y proveedores y crecer conjuntamente en la región. Nuestra experiencia regional líder en el mercado junto con la fuerte red mundial de Azelis, nos presenta un poderoso alcance internacional, el cual beneficiará nuestra diversa gama de representadas y clientes. Buscaremos aprovechar el liderazgo de Azelis en sostenibilidad, digitalización e innovación y confiamos en que ROCSA prosperará con la tutela de Azelis."

Eduardo Salinas, Director General, América Latina en Azelis, comenta:

"Habiendo interactuado con parte del equipo de ROCSA, se nota claramente que son un grupo sobresaliente de profesionales que traerá un valor significativo a Azelis. Su conocimiento en los mercados que atienden, su ética de trabajo, entusiasmo y enfoque al cliente embona perfectamente con nuestros valores. A través de esta adquisición estratégica, Azelis demuestra aún más el compromisode convertirnos en el líder en servicios de distribución de especialidades para nuestros clientes y representados en América Latina.

Le damos la bienvenida a ROCSA a la familia Azelis."

- FIN -

Acerca de Azelis

Azelis es un proveedor global líder en servicios de innovación en las industrias de especialidades químicas e ingredientes alimentarios, con presencia en más de 50 países alrededor del mundo, con más de 3,000 colaboradores. Nuestros equipos de expertos industriales, de mercado y técnicos, se dedican a un mercado específico dentro de las Ciencias de la Vida y los Químicos Industriales. Ofrecemos una cadena de valor lateral con productos complementarios para más de 51,000 clientes, apoyados por ~2,300 relaciones con proveedores, generando ventas por $2,800 millones de euros (2021). Grupo Azelis NV está enlistado en la bolsa de valores de Bruselas (Euronext Brussels) bajo las siglas AZE.

A través de nuestra extensa red de más de 60 laboratorios de aplicación, nuestro galardonado personal técnico ayuda a desarrollar formulaciones y provee orientación técnica en todo el proceso de desarrollo de producto de nuestros clientes. Combinamos un alcance global con un enfoque local para ofrecer un servicio digital confiable, integrado y único a clientes locales y atractivas oportunidades de negocio a nuestras representadas. Con grado EcoVadis Platino, Azelis es líder en sostenibilidad. Creemos en la construcción y el fomento de relaciones sólidas, honestas y transparentes con nuestra gente y nuestros socios.

Impacto a través de las ideas. Innovación a través de la formulación.

www.azelis.com

